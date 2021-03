Koronarokotuksia Astra Zenecalla jatketaan tänään – rokotetta ei toistaiseksi anneta alle 65-vuotiaille

Rokotuksia Astra Zenecan koronarokotteella jatketaan Suomessa tänään. Rokotetta ei varotoimenpiteenä toistaiseksi anneta kuitenkaan alle 65-vuotiaille rokotteen haittavaikutusepäilyjen vuoksi.

Suomessa, muissa Pohjoismaissa ja Saksassa on ilmoitettu alle 65-vuotiailla rokotuksen jälkeen jonkin verran tavallista enemmän hyvin harvinaisia aivolaskimotukoksia ja niin kutsuttuja yleistyneitä suonensisäisiä hyytymisiä, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on kertonut. Niiden mahdollista yhteyttä Astra Zenecan koronarokotteeseen selvitetään. 65 vuotta täyttäneillä rokotetuilla vastaavia oireita ei ole tullut esiin.

THL:n ylilääkäri Hanna Nohynek sanoi perjantaina, että vielä ei voida vastata kysymykseen, saavatko alle 65-vuotiaat yhden Astra Zenecan rokotteen saaneet toisen piikin samaa rokotetta.

– On onneksi vielä aikaa siihen, että yhden Astra Zeneca -rokotteen saaneiden ensimmäisestä rokotuksesta tulee kuluneeksi 12 viikkoa (jolloin toinen rokotus olisi määrä antaa). Toivomme toki, että yhden piikin saaneiden rokottamista voitaisiin jatkaa samalla rokotteella. Haluamme kuitenkin varmistaa, että näyttö rokotteen turvallisuudesta tukee tätä päätöstä, Nohynek kertoi STT:lle.

Nohynekin mukaan Astra Zenecalla oli ennen rokotteen käytön keskeyttämisestä rokotettu Suomessa noin 180 000 ihmistä. Heistä arviolta 118 000 eli noin kaksi kolmasosaa on alle 65-vuotiaita.

