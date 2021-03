Koronatartunnoissa havaittavissa pieni käänne positiiviseen – Husin alueella ei ylilääkärin mielestä vielä voida puhua oleellisesta muutoksesta, Varsinais-Suomessa tehohoidon kuormitus ”huippulukemissa”

Suomessa koronaviruksen kahden viikon tartuntamäärät ovat hienoisessa laskussa. Kahden viime viikon aikana on todettu 8 957 tartuntaa, mikä on 318 vähemmän kuin edellisten kahden viikon aikana.

STT käyttää kahden viikon tartuntalukujen vertailussa THL:n näytteenottopäivien mukaisia tartuntamääriä.

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri Mikko Pietilä kertoo, että sairaanhoitopiirin alueella 14 vuorokauden ilmaantuvuusluku eli tartuntojen määrä kahdessa viikossa sataatuhatta asukasta kohden on laskenut muutaman päivän ajan. Seitsemän päivän ilmaantuvuusluku on puolestaan ollut laskussa noin viikon ajan.

– Se ei vielä erotu sairaalahoidon tarpeen vähenemisenä. Meillä sairaalakuormitus on edelleen korkealla tasolla. Samoin on tehohoidon kuormitus, sen suhteen ollaan ihan huippulukemissa tällä hetkellä. Että ei tässä ole varaa huoahtaa edelleenkään, Pietilä sanoo.

Varsinais-Suomessa on tällä hetkellä Suomen toiseksi korkein ilmaantuvuusluku, noin 255. Korkein luku on Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) alueella, vajaat 320.

”Tällä me pärjäämme, mutta tästä ei saisi nousta”

Husissa ei infektiosairauksien ylilääkärin Asko Järvisen mukaan vielä voida puhua ilmaantuvuusluvun merkittävästä laskusta. Hän sanoo, että tällä hetkellä lasku johtuu siitä, että maaliskuulle ajoittunut tartuntamäärien huippuviikko putoaa päivä kerrallaan pois.

– Nelisen viikkoa on oltu enemmän tai vähemmän samalla tasolla, hän kuvailee.

Sairaalahoidon tilaa Järvinen kuvailee vakaaksi.

– Tällä me pärjäämme, mutta tästä ei saisi nousta. Jos määrä lähtee nousemaan, se tarkoittaa merkittäviä leikkauksia muuhun, lähinnä leikkaushoitoon.

Varsinais-Suomen Pietilän mukaan sairaalahoidon tarve jatkaa edelleen kasvuaan, vaikka tämänhetkiset rajoitustoimet näyttävät hidastaneen tartuntojen kasvuvauhtia ja ehkä jopa kääntäneen ne laskuun. Tämä johtuu siitä, että nyt sairaalaan hakeutuvat jo aiemmin tartunnan saaneet.

Sairaalahoidossa yli 300 ihmistä

THL:n mukaan maanantaina raportoitiin viisi uutta koronaviruksen aiheuttamaan tautiin liittyvää kuolemantapausta ja 422 uutta koronatartuntaa. Sairaalahoidossa on 313 ihmistä, joista tehohoidossa on 54.

Koko maan osalta ilmaantuvuusluku kahden viikon osalta on vajaat 162.

Kaikkiaan Suomessa on todettu nyt reilut 76 400 koronatartuntaa. Yhteensä on todettu 822 koronavirukseen liittyvää kuolemaa.

Noin 840 900 ihmistä on saanut koronavirusrokotteen ensimmäisen annoksen, ja toisen annoksen on saanut nyt vajaat 88 100 ihmistä.

Rokotekattavuus ensimmäisen annoksen osalta on noussut 15,1 prosenttiin. Toisen annoksen osalta se on 1,6 prosenttia.

Johanna Latvala, Anne Salomäki

STT

