Koronavuoden kasvutarina – mestaruuden sinetöinyt kolmas erä symbolisoi LP Viestin ja Pölkyn hankintojen eroa

Kun miettii koronaviruksen vahvasti leimaamaa viimeisintä puolivuotiskautta, nousee LP Viestin mestaruuteen päättyneestä joukkueesta vahvasti mieleen yksi sana: kasvutarina.

– Tällä joukkueella oli aikamoinen nousujohteisuus. Kun hävisimme lokakuussa Pölkylle, Kangasalalle ja LiigaPlokille 0–3, ei kovin moni varmaan meitä mitalijoukkueeksi veikannut, huomautti LP Viestin päävalmentaja Tomi Lemminkäinen.

Viimeinen erä oli varsin symbolinen joukkueen rakentamisen ja sitä kautta pelaajahankintojen onnistumisissa. Viktoriia Tuchashvili pyöritti LP Viestin passarina peliä vähintään hyvällä tasolla pitkälti läpi kauden. Pölkyn kollega Taylor Lindberg seisoi kauden viimeisen erän vaihtonurkkauksessa, kun passivastuussa oli Venla Huurne.

Pölkyn yleispelaajalla Tai Bierrialla oli puolestaan mahdollisuus tasoittaa erä ensimmäisessä mestaruuspallossa 24–24:ään. Bierrian isku meni leveäksi, kun taas LP Viestin yleispelaajasta Anniek Siebringistä kypsyi yksi mestaruuden ratkaisijoista ja helmikuun paras liigapelaaja.

Nilkkaansa Salohallissa loukannut keskitorjuja Linda Andersson pelasi Kuusamossa koko ottelun, mutta LP Viestin keskipelaajakaksikko Anna Czakan–Nea Haatainen veti ylivoimaisesti pidemmän korren.

Czakan kolkuttelee epäilemättä Suomen maajoukkueen aloitusseitsikon portteja, kun EM-karsintojen on tarkoitus alkaa toukokuussa. Varsinkin, kun Roosa Laakkonen on ilmoittanut jättävänsä maaottelut tänäkin keväänä ja kesänä muille.

24-vuotiaan Czakanin nimi Mestaruusliigan tilastojen kärjessä tuntuu jo itsestäänselvyydeltä. Runkosarjan hyökkäysprosenteissa hän on päätynyt kahden parhaan joukkoon kolmella viime kaudella, ja keväästä 2018 lähtien nimi on löytynyt joka kerta top-4-sijoilta myös torjuntapisteissä.

– Anna on mennyt pikkuhiljaa eteenpäin myös hänen heikommassa osa-alueessaan eli ”satasen” hyökkäyksissä. Lisäksi torjuntapelissä on tapahtunut kehitystä: kun aiemmin torjunnat ovat tulleet usein melko helpoista tilanteista, on nyt mukana myös paljon kovien lyöntien torjumisia, Lemminkäinen mainitsee.

Vaikka hakkuri Iina Andrikopouloulla oli omat vaikeat vaiheensa, oli hän silti finaaleissa parempi kuin Pölkyn ulkomaalaisverrokki Polina Malik. Libero Netta Laaksonen hoiti puolestaan tehtävänsä välierissä vähintään yhtä hyvin kuin vastapuolen kollegansa Brianna Doehrmann.

Kun vielä Noora Kosonenkin nosti tasoaan tyylikkäästi pudotuspeleihin, löytyi joukkueesta odotuksiin nähden oikeastaan pelkkiä onnistujia.

Tässä vaiheessa on kuitenkin jossain määrin pakko nostaa esiin LP Kangasala -kortti. Entä jos kausi olisi pelattu loppuun asti kaikkien joukkueiden voimin ilman, että koronavirustartunta olisi tullut sotkemaan suunnitelmia?

– Me emme sitä asiaa ole omassa joukkueessamme juurikaan miettineet. Me menimme omaa pudotuspelireittiämme, johon Kangasala ei olisi muutenkaan kuulunut ainakaan ennen finaaleja. Siinä mielessä asia on turhaa spekulaatiota. Jos olisin Pölkyn päävalmentaja ja olisimme voittaneet mestaruuden, saattaisin ajatella vähän eri tavalla, Lemminkäinen linjaa.

– Totta kai Kangasala olisi ollut ykkössuosikki, ja tapaus oli todella harmillinen. Ykkössuosikki ei silti aina muutenkaan voita mestaruutta. Esimerkiksi sellaisella pelillä mitä me tänään kahdessa ensimmäisessä erässä pelasimme olisi Kangasalakin varmasti ollut tiukilla, hän jatkaa.

Jo finaalipaikkaakin voi tämänvuotiselle joukkueelle pitää oikeinkin hyvänä saavutuksena.

– Emme olleet missään vaiheessa mestarisuosikki, ja paineettomuus helpotti varmasti pelaamista, Lemminkäinen painottaa.

Kuinka raskas tämä vuosi koronaa on ollut päävalmentajan ja urheilutoimenjohtajan näkökulmasta, Tomi Lemminkäinen?

– Onhan tämä tietenkin ollut haastavaa jo lähtien siitä viime kauden loppumisesta kesken ja mahdollisten aika suurien yleisötulojen menetyksestä. Eikä tämä tähän sikäli lopu, ettei kukaan tiedä millainen ensi kausi on. Mitä tapahtuu Salo Volleylle, onko yleisöä syksyllä liigapeleissä?

Hän ei kuitenkaan osin johdattelevista kysymyksistä huolimattakaan lähde valittamaan työnteon ja maailman kovuutta.

– Isot kiitokset yhteistyökumppaneille, jotka ovat olleet mukana normaalisti ja antaneet vielä lisätukeakin M’Kaela Whiten hankintaan. Ylipäätään Mestaruusliiga voi olla tyytyväinen ratkaisuistaan, kuten pudotuspelien pelaamisesta lyhyellä kaavalla. Kaudet ollaan saamassa urheilullisiin loppuratkaisuihin asti.

– Pitää muistaa, ettei ottelutapahtumissa ollut läheskään niin paljon valmistelua kuin normaalisti. Tosin silti toivoisin, että yleisöä saisi jatkossa peleissä olla…, mietti Lemminkäinen ennen yönviettoa bussissa, mikä alkoi Anniek Siebringin ja Arita Ternavan dopingtestien jälkeen.

NAISTEN MESTARUUSLIIGA, 2. LOPPUOTTELU

Pölkky–LP Viesti 0–3 (13–25, 20–25, 23–25)

Otteluvoitot 0–2, LP Viesti on Suomen mestari.

Pölkyn pisteet/plusmiinus: Ella Autere 6/+2, Venla Huurne (passari) 0/-3, Jenna Mustonen 1/+1, Jessica Kosonen 16/+8, Tai Bierria 5/0, Polina Malik 8/+2, Linda Andersson 3/0, Taylor Lindberg (passari) 0/0. Libero Milka Koskenkorvan vastaanottoprosentti 41.

LP Viesti: Viktoriia Tuchashvili (passari) 2/+1, Anniek Siebring 11/+6, Noora Kosonen 7/+5, Anna Czakan 13/+10, Iina Andrikopoulou 8/0, Saana Virtanen (passari) 0/0. Nea Haatainen 10/+7. Libero Netta Laaksosen vastaanottoprosentti 50.

Hyökkäysprosentti: 29–41

Vastaanottoprosentti: 48–45

Torjuntapisteet: 7–7

Ässäsyötöt/syöttövirheet: 2–7/7–8

Tuomarit: Ari Jokelainen ja Tomi Juotasniemi.

OHO!

Pölkky syötti finaaleissa yhteensä vain neljä ässää, LP Viesti 18.