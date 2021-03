Kurtbay ja Järvinen purjehtivat Suomelle olympiapaikan nacra 17 -luokassa

Sinem Kurtbay ja Janne Järvinen ovat varmistaneet Suomelle neljännen purjehduksen maapaikan Tokion kesäolympialaisiin. Kurtbay ja Järvinen toivat Suomelle maapaikan nacra 17 -luokassa, jonka olympiakarsinta järjestettiin Lanzarotella.

Kurtbay ja Järvinen sijoittuivat perjantain ensimmäisessä lähdössä neljänneksi ja ja venyttivät eron olympiapaikkaa havitelleeseen Kreikkaan 23 pisteeseen. Suomalaisten karsintavoitto varmistui jo ennen mitalilähtöä.

– Tosi siistiä, mutta en voi vielä uskoa, että tämä on totta. Tänään jännitystä toi kova tuuli ja aallokko, mutta muuten jännitin yllättävän vähän, Kurtbay iloitsi purjehduksen ja veneilyn kattojärjestön tiedotteessa.

– Hyvä fiilis. Pitkä projekti on saatu viimein päätökseen. Jätimme ratkaisun tarkoituksella viimeiseen päivään, Järvinen virnisti.

Olympiapaikka on luvattu paikan hankkivalle venekunnalle.

Aiemmin Tokion kisoihin on suomalaispurjehtijoista valittu laser radialiin Tuula Tenkanen, laser standardiin Kaarle Tapper ja RS:X:ään Tuuli Petäjä-Sirén.

49er FX -luokassa maapaikan vei Belgia. Suomen Ronja Grönblom ja Veera Hokka sijoittuivat maapaikkakarsinnassa kolmanneksi ja kokonaistuloksissa 12:nneksi. Noora Ruskola ja Mikaela Wulff purjehtivat sijalle 14.

