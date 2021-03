Kuuden henkilön kokoontumisrajoitukset jatkuvat Varsinais-Suomessa

Lounais-Suomen aluehallintovirasto jatkaa yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten osallistujamäärän rajoittamista Varsinais-Suomen ja Satakunnan kuntien alueilla. Yli kuuden henkilön yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten järjestämisen kieltoa jatketaan 26. huhtikuuta asti.

Mikäli korkeintaan kuuden henkilön tilaisuuksia on välttämätöntä järjestää, niissä on noudatettava Opetus- ja kulttuuriministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ohjetta terveysturvallisuuden varmistamisesta. Määräys koskee sekä sisätiloissa että rajatuissa ulkotiloissa järjestettäviä tapahtumia.

Kokoontumisrajoitukset pidetään ennallaan, sillä epidemiatilanne on vaikeutunut erityisesti Varsinais-Suomessa. Satakunnassa tilanne on tällä hetkellä hieman aiempaa parempi, mutta riski epidemian nopealle leviämiselle on edelleen suuri.