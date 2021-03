Kymmenettuhannet rohingya-pakolaiset paenneet leirissä syttynyttä tulipaloa

Bangladeshissa kymmenettuhannet rohingya-pakolaisleirien asukkaat ovat paenneet voimakasta tulipaloa. Paikallisviranomaisten ja avustustyöntekijöiden mukaan ainakin 50 000 ihmisen kerrotaan paenneen ja seitsemän pelätään kuolleen.

– Seitsemän ihmistä on kuollut, heistä kaksi oli lapsia, yksi nainen ja neljä aikuista miestä, kertoi paikallinen palomies Shahdat Hossain uutistoimisto AFP:lle.

Maan hallitus tai poliisi ei kuitenkaan vielä ole vahvistanut kuolemia virallisesti.

Leirissä maanantaina syttynyt tulipalo on jo kolmas neljän päivän aikana. Paikallisten mukaan palo roihusi yli kymmenen tunnin ajan.

– Se oli suurin tulipalo sitten elokuun 2017. Arviolta 1 500-2 000 asumusta tuhoutui kokonaan, kertoi hallituksen pakolaiskomissaarin sijainen Shamsud Douza AFP:lle.

Douzan mukaan kodeistaan paenneille ihmisille on toimitettu ruokaa ja avustustyöntekijät pyrkivät tarjoamaan heille tarvittavan humanitaarisen tuen.

Palojen syttymissyyt epäselviä

Viime päivinä leirissä roihunneiden tulipalojen syttymissyyt ovat vielä epäselviä.

Tammikuussa rohingya-leireillä syttyi kaksi suurta tulipaloa, joiden jäljiltä tuhannet ihmiset jäivät kodittomiksi. Myös neljä YK:n lastenjärjestön Unicefin perustamaa koulua tuhoutui silloin paloissa.

Järjestön mukaan palot olivat tahallaan sytytettyjä. Unicef ilmoitti silloin tutkivansa yhteistyökumppaneidensa kanssa palojen aiheuttamia tuhoja ja rakentavansa koulut uudestaan pikaisesti.

Täyteen ahdetuilla leireillä eteläisessä Bangladeshissa asuu lähes miljoona Myanmarin rohingya-muslimivähemmistöön kuuluvaa ihmistä.

STT

