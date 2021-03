Kysely: Koronastrategia synkisti kuvaa Ruotsista muissa Pohjoismaissa

Mielikuvat Ruotsista ovat muuttuneet muissa Pohjoismaissa kielteisimmiksi viimeksi kuluneen vuoden aikana, kertoo Svenska institutet -laitoksen teettämä kysely. Syyksi vastaajat ilmoittivat Ruotsin vääräksi tai puutteelliseksi koetun koronapandemian hoidon.

Ruotsissa on kuollut pandemian aikana koronaviruksen aiheuttamaan tautiin huomattavasti enemmän ihmisiä kuin muissa Pohjoismaissa yhteensä ja ainakin aluksi rajoitukset olivat huomattavasti lievempiä.

Ruotsalaisinstituutin pääsihteerin Madeleine Sjöstedtin mukaan tulos oli odotettu, sillä sen verran tiivistä on Ruotsin muista erottuvasta koronastrategiasta uutisointi ja sen vertailu muihin maihin ollut.

– Eihän tämä tietenkään hyvä asia ole. Mutta perusnäkemys (Ruotsista) on hyvin myönteinen. Sen varaan voi jatkossa rakentaa, hän sanoo toiveikkaasti.

Kyselyyn vastasi marras-joulukuussa noin tuhat ihmistä sekä Islannissa, Tanskassa, Norjassa että Suomessa. Vastaajista vajaan puolen käsitys Ruotsista oli muuttunut, suurimmalla osalla kielteiseksi.

Myönteisimmin Ruotsiin suhtaudutaan kyselyn perusteella Norjassa. Sen jälkeen tulevat Tanska ja Islanti sekä viimeisenä Suomi.

Enemmän perehtymistä, kriittisempi asenne

Sjöstedtin mukaan kuva Ruotsista on aiempien tutkimusten perusteella Pohjoismaissa kriittisempi kuin muualla maailmassa.

– Luulemme sen johtuvan siitä, että Ruotsia arvioidaan sisäpoliittisesti. Mitä enemmän perehtymistä tilanteeseen, sitä kriittisempi asenne, hän arvioi.

Koronarajoitukset rajoilla ovat koetelleet myös pohjoismaista yhteistyötä, jonka erityisesti ruotsalaiset kokevat heikentyneen.

Koronapandemian lisäksi kielteisemmäksi muuttuneeseen kuvaan Ruotsista ovat vaikuttaneet rikollisuus ja maahanmuuttokysymykset, erityisesti Tanskassa. Tanskan ja Ruotsin rajalla liikkumista rajoitettiin jo paljon ennen koronavirusta Euroopan pakolaiskriisivuonna 2015.

STT

