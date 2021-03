Lähes 600 puhelinsoittoa yhden rokotusajan takia – koronan riskiryhmien ajanvaraus ruuhkautui pahasti Somerolla

Somerolla aloitettiin tällä viikolla vakavaan riskiryhmään kuuluvien rokottaminen koronaa vastaan, mutta aikojen saaminen rokotuksiin on vaatinut niin aikaa kuin työtä.

Puhelinajanvaraus on avoinna arkisin vain tunnin päivässä ja numero ruuhkautui pahasti.

Nina Seppänen pääsi ajanvaraukseen läpi soitettuaan numeroon lähes 600 kertaa.

– Aloitin heti keskiviikkona, kun ajanvaraus avautui. Jatkoin torstaina ja perjantaina. Annoin puhelimen soida vieressä samalla, kun ompelin tai söin. Tilanne tuntui ihan toivottomalta, Seppänen kertoo.

Perjantaina hän pääsi lopulta lävitse ja sai rokotusajan ensi viikolle.

Seppänen kuuluu koronan ensimmäiseen riskiryhmään kahta kautta, sillä hänellä on niin vaikea krooninen keuhkosairaus kuin immuunipuolustuksen vajaus.

– Sairauksien takia koronarokotus on pakko saada, eli soittamista oli vain jatkettava.

Seppänen kiittää Someron terveyspalveluiden toimivan normaalisti hyvin.

– Tämä ajanvaraus on kuitenkin todella huonosti järjestetty. Riskiryhmäläisillä kyse on vakavasta asiasta, sillä tarvitsemme rokotuksen.

Seppänen työskentelee yrittäjänä somerolaisessa Kangaskauppa Ompelimo Riitassa.

– Minua hoitava lääkäri on käskenyt välttämään kontakteja, mutta tätä työtä ei voi tehdä tapaamatta asiakkaita. Ellei tee töitä, ei saa toimeentuloa. Työn ulkopuolella vältän kontakteja kaikin tavoin.



Juha Säippä ja Sari Venho saivat rokotusajan maanantaina. Molemmat aloittivat soitot heti viime keskiviikkona ajanvarauksen avauduttua.

– Läpi oli todella vaikea päästä. Tuntui turhauttavalta, mutta pakko oli vain yrittää, sillä koronarokotus on pakko saada, kertoo Tyksissä immuunipuolustusta heikentävissä hoidoissa käyvä Säippä.

Venho pääsi lävitse soitettuaan satoja kertoja.

– Tämä on ollut aivan onneton järjestely, sillä me vakavaan riskiryhmään kuuluvat olemme oikeasti hädissämme. Oli ihan selvää, että numero ruuhkautuu, jos soittoaikaa on tunti päivässä ja yksi ihminen vastaa puhelimeen, Venho toteaa.

Myös Säippä ja Venho ovat yrittäjiä. Säippä pyörittää kirpputori Alihintaa ja Venholla on kotiin apua tarjoava yritys. Töiden puolesta he eivät voi kontakteja välttää.

– Käyn tekemässä vanhuksille kotisiivouksia joka päivä. Pelko on suuri, että vien asiakkaalle koronan tai saan itse tartunnan asiakkaalta, Venho sanoo.

– Suojautua tietysti pitää. Onneksi nyt on ensimmäinen rokotus tiedossa, Säippä huomauttaa.

Vastaajia on lisätty

Someron terveyskeskus odottaa sähköistä ajanvarausta

Someron terveyskeskuksen johtava lääkäri Arja Lukka kertoo, että riskiryhmien koronarokotusten ajanvarauksen kapasiteettia on nyt lisätty.

– Ensimmäisinä päivinä puhelimeen vastasi vain yksi henkilö. Nyt puhelu siirtyy toiselle, jos linja on varattu. Kaikkiaan ajanvarausta hoitaa tällä hetkellä tunnin aikana kolme vastaajaa, Lukka sanoo.

Lukka muistuttaa, että soittoruuhkia tulee varmasti edelleen ainakin ajoittain, vaikka läpi pääseekin aiempaa paremmin.

– Kehotan kaikkia edelleen vain rauhallisuuteen, sillä rokotusaikoja on vähän. Rokotteita tulee edelleen niin niukasti, että myös riskiryhmien rokottaminen vie aikaa.

Lukka toivoo, että Someron terveyskeskukseen saataisiin sähköinen ajanvaraus vielä tämän kevään aikana.

– Järjestelmä on tilattu vuosi sitten, mutta odotamme edelleen. Sähköinen ajanvaraus helpottaisi myös rokotusaikojen varaamista.

Terveyskeskus on pohtinut myös takaisinsoittopalvelun avaamista koronarokotteiden ajanvaraukseen.

– Vaihtoehto kuitenkin hylättiin, sillä se sitoisi valtavasti työvoimaa tilanteessa, jossa rokotusaikoja on vähän. Jos meille tulisi 500 soittoa ja 50:lle riittäisi rokotetta, pitäisi lopuille 450:lle ilmoittaa, että aikaa ei ole, Lukka antaa esimerkin.

Kotona asuvien yli 80-vuotiaiden rokotusajat jaetaan Somerolla siten, että terveyskeskuksesta otetaan itse yhteyttä rokotettaviin.