Lähes kilometrin mittainen asteroidi ohitti Maan – 20 vuotta sitten löydetty taivaankappale tiedettiin vaarattomaksi

Halkaisijaltaan 900-metrinen asteroidi ohitti Maan sunnuntaina alkuillasta kello 18 jälkeen. Asteroidi 2001 FO32 kulki lähimmillään noin kahden miljoonan kilometrin päässä Maasta, kertoo Yhdysvaltain avaruushallinto Nasa verkkosivuillaan.

Etäisyys on hieman yli viisi kertaa Maan ja Kuun välimatka. Aivan vierestä asteroidi ei siis kiitänyt ohi, mutta tähtitieteen termein arvioituna etäisyys on kuitenkin pieni. Siksi 2001 FO32 on luokiteltu ”potentiaalisesti vaaraa aiheuttavaksi asteroidiksi”.

Asteroidi löydettiin vuonna 2001, mistä sen nimikin juontuu.

– Tunnemme 2001 FO32:n kiertoradan auringon ympäri hyvin tarkasti, koska se löydettiin 20 vuotta sitten, ja sitä on seurattu siitä lähtien, kertoi Nasan asteroiditutkimusta johtava Paul Chodas.

Asteroidin arvioitiin ennakkoon ohittavan Maan 124 000 kilometrin tuntivauhdilla. Se on nopeammin kuin suurin osa Maan ohittavista asteroideista. Nasan mukaan syy asteroidin epätavallisen nopeaan vauhtiin on sen poikkeava kiertorata. Asteroidin kiertorata vie sen lähemmäksi aurinkoa kuin Merkurius ja kaksi kertaa kauemmaksi auringosta kuin Mars.

Nasa vertasi asteroidia rullalautailijaan, jonka vauhti kiihtyy halfpipessa alaspäin mentäessä, ja hidastuu jälleen hypyssä. Samoin asteroidin vauhti kiihtyy sen kulkiessa aurinkokunnan sisäosien halki, ja hidastuu kun se on palannut tähtienväliseen avaruuteen, jolloin se lähtee taas kulkemaan aurinkoa kohti. Asteroidi kiertää auringon kerran 810 päivässä.

Seuraava ohitus kolmen vuosikymmenen päästä

Seuraavan kerran asteroidi 2001 FO32 tulee lähelle Maata vuonna 2052, jolloin etäisyyden on arvioitu olevan 2,8 miljoonaa kilometriä eli seitsemän kertaa Maan ja Kuun välimatka.

Ainakaan lähivuosisatoina ei ole uhkaa siitä, että FO32 törmäisi Maahan. Nasan mukaan mikään samaa kokoluokkaa oleva tai isompi asteroidi ei osu Maahan ainakaan sataan vuoteen.

66 miljoonaa vuotta sitten läpimitaltaan noin 10-kilometrinen asteroidi osui Maahan, minkä tutkijat uskovat johtaneen joukkosukupuuttoon. Tuolloin maailmasta hävisi suuri osa eläinlajeista, muun muassa dinosaurukset.

Tutkijoita kiinnosti asteroidin heijastama valo

Asteroidia ei voinut havaita paljaalla silmällä, mutta Nasan mukaan sen on voinut muutamana yönä havaita teleskoopin avulla eteläisellä pallonpuoliskolla ja pohjoisen pallonpuoliskon eteläosissa.

Nasa toivoo saavansa 2001 FO32:ta tarkkailemalla tietoja asteroidin koostumuksesta ja tarkasta koosta. Tästä voidaan saada viitteitä tutkimalla sitä, miten sen pinta heijastaa valoa. Valon taajuudet antavat asteroidin pinnalle eräänlaisen kemiallisen sormenjäljen.

– Kun auringon valo osuu asteroidin pintaan, kiven mineraalit imevät joitakin taajuuksia ja heijastavat toisia, Nasa selitti.

Ville Väänänen, Anssi Rulamo

STT

