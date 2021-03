Lahti sai triathlonin MM-kilpailut kolmantena eurooppalaiskaupunkina

Lahti isännöi triathlonin maailmanmestaruuskilpailuja vuonna 2023. Tiedotteen mukaan kaksipäiväiseen tapahtumaan odotetaan jopa 6 000 osallistujaa, joista miehet ja naiset kisaavat eri päivinä. Ironman 70.3 on puolimatkan kilpailu, jossa uidaan 1,9 kilometriä, pyöräillään 90 kilometriä ja juostaan 21,2 kilometriä. Lahti on vasta kolmas eurooppalaiskaupunki, jossa kisat järjestetään.

– On ilo esitellä Suomea ja sen rikasta urheiluhistoriaa sekä kauniita maisemia maailmalle vuonna 2023, Ironman Groupin toimitusjohtaja Andrew Messick kertoi tiedotteessa.

Kisakeskus on Lahden urheilukeskuksessa, uinti suoritetaan Vesijärvessä ja pyöräily Vesijärven ympäristössä.

STT

