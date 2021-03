Eeva Pettersson

Minttu ja Lassi Uiton vuosi on ollut työntäyteinen, ja se on vaatinut sitkeyttä ja pitkää pinnaa. Vuosi sitten maaliskuussa pariskunnan tontille Pertteliin tehtiin talon perustukset, ja nyt vuorossa on sisäpintojen laittoa. Tontti löytyi Salon kaupungin Suomi 100 -tonttikampanjan kautta sadan euron hinnalla.

Työt ovat edenneet aikataulussa, vaikka moni työvaihe on vienyt aikaa enemmän kuin ensirakentajat ovat osanneet etukäteen kuvitella.

– Välillä tuntuu, että työt eivät lopu ikinä. Nyt kun ollaan jo melko pitkällä, kärsivällisyyttä koetellaan eri tavalla, tuumii pariskunta.

Kulunut vuosi on koronan vuoksi sekoittanut monen ihmisen työt ja muut projektit, mutta Uittojen rakennustahtia se ei onneksi ole hidastanut. Päivätyöt ovat säilyneet molemmilla, ja rakennustyömaalla on vietetty lähes kaikki mahdollinen vapaa-aika.

– Oikeastaan aikaa on järjestynyt enemmän, kun harrastukset ovat jääneet eikä oikein muuallekaan ole voinut mennä, Minttu Uitto sanoo.

Vielä toistaiseksi Tupurissa asuvalle pariskunnalle ajomatka Pertteliin on tullut tutuksi, mutta kesällä olisi haaveissa päästä muuttamaan.

– Kovin meitä on varoteltu, että kannattaa muuttaa vasta sitten kun viimeinenkin lista on paikallaan, mutta katsotaan mitä se käytännössä tarkoittaa, miettii Minttu Uitto.

Ennen kesää sisätöitä riittää, ja sen jälkeenkin ahkerointi jatkuu vielä pihatöiden parissa. Tällä hetkellä talossa seinien ja katon levytys- ja tasoitustyöt pohjamaalauksineen on saatu päätökseen, ja keittiön seinää on jo maalattu ikkunan maisemasta tutulla jäkälän värillä. Makuuhuoneisiin tulee tehosteseiniksi ruosteen punaista, turkoosin sinistä ja metsän vihreää.

– Maalaustyöt ulkoistamme pääosin, sillä epäsuorien valojen kanssa maalausjäljen on oltava tarkkaa. Yhteen seinään olemme miettineet opiskelijatyönä teetettyä, maalattua havupuuta. Lattian materiaalia ja väriä mietittiin pitkään, mutta nyt se odottaa asentamista varastotilana toimivassa autotallissa. Lattian päällystämme itse harmaalla laminaatilla, kertoo Minttu Uitto.

Pariskunta hoitaa rakennustöitä tontillaan niin pitkälle itse kuin vain voi. Ammattilaisia toki tarvitaan matkan varrella.

– Ammattimaalarit löytyivät suvusta. Heiltä olemme saaneet opastusta siihen, kuinka paljon maalia ja muuta tarvitaan. Seuraavaksi tulee käymään laatoittaja. Asioissa, joissa ei välttämättä tarvita ammattilaista, olen etsinyt tietoa YouTuben videoiden kautta. Viimeksi katsoin sieltä videon tulppalevyn asennuksesta, kertoo Lassi Uitto.

Maalaustöiden jälkeen taloon tulee keittiön, kodinhoitohuoneen ja wc-tilan kalusteet.

– Edessä on myös huonekalujen osto, sillä muutimme edellisestä asunnostamme vuokralle kalustettuun asuntoon ja myimme lähes kaikki huonekalut, sanoo Minttu Uitto.

Myös valaistustyöt ovat isossa roolissa sisätöiden osalta. Uittojen talon valaistuksessa hyödynnetään muun muassa led-nauhoille suunniteltuja alumiinisia asennussuojuksia, alumiiniprofiileja. Niiden avulla lopputuloksesta saadaan siisti ja kestävä.

Alumiiniprofiilien avulla valosta saadaan myös tasaisempaa. Samalla periaatteella tehtyä valaistusta voi hyödyntää myös talon valaistuksessa ulkoapäin. Kun sisätyöt valmistuvat, ulkoa mustan värinen talo pitää vielä kertaalleen maalata ja pihatyöt vaativat vielä monta työtuntia. Myös ulkovalaistus pitää miettiä kuntoon.

– Terassin rakentaminen on ensimmäisenä ulkotöiden joukossa, suunnittelee Lassi.

Terassilla kelpaa viettää aikaa, sillä ulkoa aukeaa maalaismaisema, johon Uitot ihastuivat nähdessään tontin ensimmäisen kerran. Samalla tiellä asuu myös Uittojen tuttuja. Pariskuntaa houkutti rauhallisuus ja se, että moottoritie ja Salon keskusta palveluineen ovat kuitenkin hyvin lähellä.

Alun perin Perttelistä kotoisin olevalle Lassille sijainti oli mieleinen ja päätös tontin ostosta oli luontevaa. Salon kaupungin tonttikampanja oli kuitenkin ratkaisevassa roolissa tontin oston suhteen. Pian projekti alkaa olemaan jo loppusuoralla.

– Juhannuksena pidetään tuparit, mikäli korona sen sallii, sanoo Minttu Uitto.