Lasten Laulukaupungin sävellyskilpailun finalistit on valittu

Lasten Laulukaupunki ry:n järjestämän uuden lastenmusiikin sävellyskilpailun finalistit on valittu. Kilpailuun tuli tänä vuonna 49 lastenlaulua.

Finaali järjestetään 12. kesäkuuta osana perinteisiä Lastenlaulufestivaaleja. Myös yleisö pääsee valitsemaan suosikkinsa.

– Pieni varaus joudutaan festivaalien ja sävellyskilpailun finaalin ajankohdalle jättämään koronatilanteen vuoksi, todetaan Lasten Laulukaupunki ry:n tiedotteessa.

Finalistit ovat: Tuukka Martiskainen ja Elina Vehkaoja kappaleella Pörriäisten ylistyslaulu, Minna ja Miri Miettinen kappaleella Ota Iisisti, Aliisa Heinilä kappaleella Metsän valssi, Henna-Maija Vannemaa kappaleella Leija leijuu, Juha Mäki kappaleella Chihuahua, Marco Oey ja Jaakko Löytty kappaleella Hiiri ja kissa go, go, go, Sarianna Tammilehto kappaleella Luurankolinna, Sauli Alipirjelä kappaleella Miltä se tuntuu?, Karri Salo kappaleella Paattini lipuu hiljaa, Soili Perkiö ja Liisa Kallio kappaleella Laivakokki Kumina, Juha-Matti Grönlund kappaleella Ylikypsää Spagettii sekä Jussi Rasinkangas ja Jukka Itkonen kappaleella Samalla hiekkalaatikolla.

Esiraadissa olivat mukana musiikin tuottaja Timo Haanpää, musiikkileikkikoulunopettaja, soitonopettaja, musiikkipedagogi YAMK Anna Schukov, luokanopettaja, montessoriopettaja Pirjo Sinervo ja Lasten Laulukaupungin edustajana Siv Ilola. Esiraati kuunteli laulut ”vain biisi ratkaisee” -periaatteella eli tietämättä tekijöitä.

– Lastenlaulut ovat aina oman aikakautensa ikkunoita, joiden kautta nähdään, miltä lasten maailma kulloinkin näyttää ja kuulostaa. Sanoituksissa oli tänä vuonna mielenkiintoisia, tuoreita teemoja ja joukossa oli myös ihastuttavia ”helmiä”. Erityisen ilahduttavana asiana todettiin se, että sävellyskilpailuun osallistuneiden joukossa oli useita uusia säveltäjiä ja sanoittajia, mahdollisesti aivan ensikertalaisia ja myös erittäin nuoria lauluntekijöitä, Lasten Laulukaupunki ry:n tiedotteessa kerrotaan.