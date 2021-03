Lauri Markkanen jäi Chicagoon

Chicago Bulls teki vilkkaasti peliliikkeitä NBA-koripalloliigan siirtoikkunan päätöshetkillä. Myös joukkueen suomalaishyökkääjä Lauri Markkanen oli siirtohuhujen kohteena, mutta jatkaa seurassa.

Bulls aloitti torstain kaupalla, jossa se hankki tähdistötason keskushyökkääjän Nikola Vucevicin ja hyökkääjä Al-Farouq Aminun Orlandosta. Vaihdossa toiseen suuntaan matkasivat Wendell Carter Jr. ja Otto Porter Jr.

Ruletti jatkui kolmen seuran kaupalla, jossa Bulls sai Bostonista keskushyökkääjä Daniel Theisin ja takamies Javonte Greenin sekä Washingtonista hyökkääjä Troy Brownin. Daniel Gafford ja Chadler Hutchison lähtivät Washingtoniin ja Luke Kornet Bostoniin.

Bulls oli huhujen mukaan myös New Orleansin takamiehen Lonzo Ballin jäljillä, mutta kaappaus jäi haaveeksi.

Toiminnanjohtaja Arturas Karnisovas arveli kauppojen jälkeen, että montenegrolainen Vucevic voi ratkaista joukkueessa monta hyökkäyspään pelillistä ongelmaa.

– Nikola on helppo tuoda tapaamme pelata. Hän sopii hyökkäykseen, jossa paikat vaihtuvat, pallo liikkuu ja pitää tehdä nopeita ratkaisuja, Karnisovas arvioi Chicago Tribunelle.

– Nikola heittää monipuolisesti eri etäisyyksiltä ja luo muille paikkoja. Tilaisuuteen pitää tarttua, jos tarjolla on hänen tasoinen pelaaja.

Bulls on nyt tosissaan

Hankkimalla All-Star -hyökkääjän Bulls viestitti, että se lähtee tosissaan tämän kauden pudotuspeleihin. Vukevic ja takamies Zach LaVine muodostavat hyökkäyspäässä vakavan uhan vastustajille, ja Brownin toivotaan tiivistävän puolustusta.

Theisiltä odotetaan tehokasta levypallopeliä, koska sitä ei lasketa Vucevicin eikä Markkasen vahvuuksiin.

– Meidän vastuu toimistolla on hankkia joukkueeseen talenttia. Nyt vastuu siirtyy valmennukselle. Heidän pitää selvittää, miten näitä palasia hyödynnetään, Karnisovas totesi.

Pasi Rein

STT

