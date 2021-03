Leikkausta odottavat tulisi asettaa etusijalle rokotejärjestyksessä, ehdottaa kansainvälinen tutkimus

Leikkausta odottavat ovat koronavirustaudin riskiryhmää, jonka nopeutetulla rokottamisella voitaisiin säästää maailmanlaajuisesti kymmeniä tuhansia leikkausten jälkeisiä kuolemia. Asia selviää kansainvälisestä tutkimuksesta, josta tiedottaa tutkimukseen Suomesta osallistunut Oulun yliopisto.

Maailmanlaajuisesti noin 0,6-1,6 prosenttia potilaista saa koronavirusinfektion leikkauksen jälkeen, mikä moninkertaistaa leikkauksen jälkeisen kuoleman riskin. Esimerkiksi leikkauksesta toipuvan 70-vuotiaan syöpäpotilaan kuoleman riski nousee 2,8 prosentista 18,6 prosenttiin, jos hän saa koronatartunnan. Kohdistamalla rokotteen leikkauksia odottaviin ehkäistään tehokkaammin mahdollisia kuolemia.

– Esimerkiksi yli 70-vuotiaassa väestössä 1 840 henkilöä täytyy rokottaa yhden kuoleman ehkäisemiseksi yhden vuoden aikana, mutta yli 70-vuotiaalla syöpäleikkaukseen tulevalla henkilöllä tämä luku on vain 351, toteaa yliopiston tiedotteessa dosentti Joonas Kauppila, joka toimi Birminghamin yliopiston johtaman kansainvälisen tutkimusryhmän Suomen päätutkijana.

Asettamalla leikkausjonoissa olevat etusijalle rokotejärjestyksessä voitaisiin tutkijoiden mukaan estää lähes 60 000 kuolemaa vuoden aikana.

Tutkimuksen tulokset julkaistaan arvostetussa British Journal of Surgery -lehdessä. Tutkimuksessa oli mukana 141 582 potilasta 1 667 sairaalasta ja 116 maasta. Joukkoon kuului lähes 2 000 potilasta Suomesta, Ruotsista ja Tanskasta. Tutkimus on suurin koskaan tehty kirurgian alalla.

