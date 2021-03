Leticia-kuoro sunnuntaina Talent Suomi -semifinaalissa

Salolainen nuorisokuoro Leticia esiintyy MTV3:n Talent Suomi -ohjelmassa ensi sunnuntaina 4. huhtikuuta.

Leticia-kuoro osallistui Talent Suomi -kilpailun esikarsintoihin vuosi sitten. Silloin se hurmasi tuomarit ja yleisön ja sai kultaisen napin eli oikeuden osallistua suoraan semifinaaliin. Koronarajoitusten vuoksi kuoro joutui kuitenkin jättämään kisan kesken, sillä yli kymmenen hengen ryhmiä ei otettu enää esiintymään.

– Peruuntuminen tuli vain muutama päivä ennen suoraa lähetystä, ja se oli kuorolaisille valtava pettymys. Olimme rakentaneet upean shown Don’t stop me now -kappaleeseen ja koko 40-päinen nuorisokuoro oli täydessä iskussa. Sitten kaikki loppui, kuvailee kuoronjohtaja Saara Kemppainen.

Viime syksynä kuoro sai tietää, että se saa uudelleen osallistumisoikeuden Talent-kisan semifinaaliin, ja tammikuussa se teki päätöksen lähtemisestä mukaan. Nuoret halusivat ilman muuta osallistua.

– Aika jännittynein tuntein odotamme sunnuntaita. Silloin pääsemme näyttämään, mitä osaamme. Olen hirveän ylpeä kaikista kuorolaisistani, Kemppainen sanoo.

Kuoron osallistuminen semifinaaliin vuoden tauon jälkeen ei ole kuitenkaan yksinkertaista. Kilpailuesityksen harjoittelu piti aloittaa alusta, koska rivit olivat harventuneet niin paljon: iso osa kuorolaisista oli muuttanut pois paikkakunnalta, aloittanut opiskelun tai armeijan tai siirtynyt koronavapaalle.

– Tammikuussa nuorisokuorolaisia oli vain reilut kymmenen. Niinpä otimme nuorempia mukaan, Kemppainen kertoo.

Leticiassa on omat kuorot 7–11-vuotiaille tytöille ja pojille, 12–19-vuotiaille nuorille sekä aikuisille. Tammikuussa Letician tyttö- ja poikakuoroista siirrettiin poikkeuksellisesti viidesluokkalaiset mukaan nuorisokuoroon, kun yleensä sinne siirrytään vasta kuudennella luokalla.

– Uudet nuorisokuorolaiset ovat joutuneet aikamoisen haasteen eteen. Heidän on täytynyt opiskella uusi englanninkielinen laulu, siihen tanssiliikkeet, sanat ja omat stemmat, Kemppainen kuvailee.

Kuoro ehti pitää tammi-helmikuussa kymmenet tavalliset harjoitukset maskeja, käsihygieniaa ja turvavälejä käyttäen. Sen jälkeen on voitu pitää vain etäharjoituksia.

Kuorolaiset harjoittelevat itsenäisesti kodeissaan ja lähettävät videoita omista suorituksistaan. Kemppainen antaa palautteen laulusta, ja tanssinopettaja Iisa Niemi ohjaa tanssiliikkeiden oppimista.

Kemppainen toteaa, että kuorossa yhteishenki on isossa roolissa, kun kehitetään esiintymisvarmuutta ja lavasäteilyä. Kun harjoittelua voidaan tehdä vain etänä, hengen luominen asettaa haasteita.

– Mutta kuorolaiset ovat tehneet todella hyvää työtä ja heistä näkee, että motivaatio on valtava, Kemppainen sanoo.

Letician kisavalmistelujen taustalla on koko ajan ollut myös epävarmuus siitä, käykö samalla tavalla kuin viime vuonna.

Vielä viime viikolla näytti Kemppaisen mukaan siltä, että kisa jää kesken jo toisen kerran, koska Talent-lavalla saa olla kerrallaan vain kymmenen ihmistä ja Letician ryhmässä on 26 nuorta. Mutta sitten löytyi kuitenkin ratkaisu.

– Yhdessä tuotantoyhtiön kanssa teimme pikaisia järjestelyjä siten, että kuorolaisten turvallinen osallistuminen on mahdollista. Tarkemmin en voi järjestelyistä vielä kertoa, Kemppainen sanoo.

– Minusta on reilua, että nuoret pääsevät esiintymään, koska he ovat tehneet tämän eteen niin hirveästi töitä. Toivottavasti he tulevat saamaan myös yleisöääniä. Jos pääsemme finaaliin, meillä on viikko aikaa valmistella finaalibiisimme. Ja se on sellainen esitys, että sitä kuunnellessa tulee roskia silmiin, kuoronjohtaja paljastaa.