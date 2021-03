Liiga sakotti Tapparaa koronasääntöjen rikkomisesta

Jääkiekon Liiga on sakottanut Tapparaa koronaeristyksen rikkomisesta 22. maaliskuuta, SM-liiga kertoo nettisivuillaan. Seuran kaksi alle 20-vuotiaiden joukkueen pelaajaa harjoitteli koronaeristyksen aikana Hakametsän harjoitushallissa.

Liiga perusteli sakkoa myös Liigan koronaturvallisuusohjeiden noudattamatta jättämisellä. Liiga ei vahvista sakon määrää.

Harjoittelun valtuutti Tapparan urheilujohtaja Jukka Rautakorpi. Hänen mukaansa pelaajat eivät olleet kontaktissa muihin ihmisiin, eivätkä käyttäneet hallin pukuhuonetiloja.

Tapparan rikkomus on johtamassa myös poliisitutkintaan, sillä siitä on tehty rikosilmoituksia. Poliisi tutkii, onko seurassa rikottu tartuntatautilakia.

Tapparan toiminta joutui outoon valoon etenkin, kun sitä ennen Lukon päävalmentaja Pekka Virta oli kertonut olleensa 27 päivää sairaalan teho-osastolla koronavirustartunnan takia.

https://liiga.fi/fi/uutiset/2021/03/30/tapparalle-sakko-koronaturvallisuusohjeiden-rikkomisesta

STT

Kuvat: