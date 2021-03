Liikelaitos Salon Veden uusi toimitusjohtaja on Loimaan tekninen johtaja Pekka Rouhiainen, 52.

Liikelaitoksen johtokunta valitsi Rouhiaisen virkaan maanantaina yksimielisesti.

– Valinta oli selvä. Hänellä on laaja työkokemus, hän on ollut talousvastuussa ja hänellä on kokemusta kunnalliselta alalta, johtokunnan puheenjohtaja Asko Määttänen (kesk.) perustelee.

Määttäsen mukaan hakijajoukko oli positiivinen yllätys. 12 hakijasta viisi haastateltiin ja kolme kävi testeissä.

– Kaikki viisi hakijaa loppusuoralla olivat hyviä, hän kehuu.

Rouhiainen on diplomi-insinööri, ja hän on opiskellut vesi- ja ympäristöpuolella Oulun yliopistossa.

– Olen ollut urallani erilaisissa tehtävissä vesihuollon parissa. Loimaata ennen olen ollut esimerkiksi Sodankylän teknisenä johtajana ja Rovaniemellä kaupungin omistaman kiinteistöyhtiön toimitusjohtajana, Rouhiainen kertoo.

Uudessa tehtävässään Salon Veden toimitusjohtajana Rouhiainen aikoo aloittaa mahdollisimman pian. Tarkasta ajasta sovitaan myöhemmin. Asko Määttäsen toiveena on, että uusi mies on remmissä ennen kuin kesälomat alkavat.

– Minulla on kaksi aikuista tytärtä, eikä mitään erityisiä siteitä Loimaalle. Tarkoitukseni on muuttaa Saloon asumaan, Pekka Rouhiainen suunnittelee.