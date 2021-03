Liikennepuisto Alankoa tehdään jo – polkuautoilemaan pääsee kesäkuussa

Annanpuistoon Hämeentien varrelle nousevan liikennepuiston rakennustyöt ovat alkaneet. Nurmikentällä on tehty viime ja tällä viikolla maanrakennustöitä puiston pohjan muovaamiseksi. Alkuperäisen suunnitelman mukaan puisto piti avata lasten käyttöön toukokuussa, mutta viimeisin arvio valmistumiajasta on siirretty kesäkuulle.

5–12-vuotiaille lapsille suunnatun liikennepuiston rakentamisesta vastaavan Olli Alanko Oy:n yrittäjä Jukka Alanko sanoo, että maanrakennustöiden viivästyminen ei vaikuta juurikaan puiston avajaispäivään.

– Asian läpivienti kesti sen verran kauan, ettei pohjatöitä päästy aloittamaan viime vuoden puolella. Toisaalta viivästys ei vaikuta merkittävästi puiston valmistumiseen. Puiston pitäisi olla valmiina hyvissä ajoin kesäkuussa, hän vakuuttaa.

Liikennepuisto kohoaa siis kevään ja alkukesän aikana Citymarketin ja Kespan väliselle viheralueelle Annanpuistoon. Puisto saa valmistuessaan nimen Liikennepuisto Alanko.

Olli Alanko Oy kustantaa ajoratojen rakentamisen, liikennemerkit, polkuautot ja varaston polkuautoille. Jukka Alanko kertoi Salon Seudun Sanomille syyskuussa, että kyse on useiden kymmenien tuhansien eurojen projektista.

Vielä on epäselvää, minkälaisin aukioloajoin puisto tulee kesäkuussa avautumaan.

– Katsotaan sitä lähempänä. Tarkoitus on, että kesäkauden valvonta olisi kesätyöntekijöiden vastuulla ja kesäsesongin ulkopuoliset aukiolopäivät sovitaan mahdollisesti esimerkiksi jonkun paikallisen yhdistyksen kanssa, Alanko pyörittelee.

Se on joka tapauksessa varmaa, että Liikennepuisto Alanko on käyttäjilleen maksuton. Mallia on haettu toistaiseksi Kaarinan Hovirinnan rannalla sijaitsevasta lasten liikennepuistosta.

– Se on toistaiseksi ainoa puisto, johon olen tutustunut. Idea tulee varmaan olemaan pitkälti samanlainen myös Salossa.

Liikennepuistoon on suunniteltu mutkitteleva ajorata, jonka varrella olisi ainakin liikenneympyrä, suojateitä ja liikennemerkkejä. Polkuautoja tulisi kaiken kaikkiaan kymmenen.

Olli Alanko Oy on sitoutunut järjestämään puistoon valvojat kesien 2021 ja 2022 ajaksi. Sen jälkeen valvontavastuu siirtyy Salon kaupungille.

– Varmasti ensimmäisen kesän jälkeen ollaan jo fiksumpia, miten paljon valvontaa tarvitaan ja minkälaisilla aukioloajoilla puistoa kannattaa ylläpitää. Ensimmäinen kesä menee väkisinkin uuden opettelussa, Alanko sanoo.

Juttua päivitetty klo 15.52: Keskusteluja liikennepuiston valvonnasta voidaan käydä minkä tahansa paikallisen yhdistyksen kanssa. Korjattu myös liikennepuiston ikäraja 5-12 ikävuoteen.