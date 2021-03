Ravintolat kiinni 18. huhtikuuta saakka – liikkumisrajoituksista ei odotettavissa ratkaisua tänään

Hallitus on päättänyt pitää ravintolat suljettuna 18. huhtikuuta saakka. Nykyinen kolmen viikon sulku päättyy sunnuntaina. Hallitus antaa asiasta esityksen eduskunnalle ylimääräisessä valtioneuvoston istunnossa huomenna tiistaina.

Suljettuina ovat edelleen niin kahvilat, ravintolat, baarit kuin yökerhotkin. Sulku koskee myös terasseja. Ravintoloilla on kuitenkin edelleen oikeus myydä ruoka-annoksia ulos.

Sulun piiriin eivät kuulu maakunnista Pohjois-Karjala, Keski-Pohjanmaa, Kainuu ja Pohjois-Savo. Näillä alueilla ravintoloiden tulee noudattaa tartuntatautilain ja sen nojalla annettuja säännöksiä.

Ravintolat ovat kiinni epidemian kiihtymis- ja leviämisalueilla. Etelä-Pohjanmaan maakunnan tilannetta arvioidaan huomenna.

Liikkumisrajoitukset vaikea pala

Liikkumisrajoituksista päättäminen on osoittautunut odotetun vaikeaksi hallituksen neuvotteluissa. STT:n tietojen mukaan hallitus ei ole vielä maanantaina pääsemässä sopuun liikkumisrajoituksista. Se on jatkamassa neuvottelua asiasta tiistaina.

Pääministeri Sanna Marin (sd.) arvioi jo etukäteen, että kello 12 alkaneista neuvotteluista tulisi vaikeat, koska monelle hallituspuolueellekin liikkumisrajoitukset ovat hankala pala.

Kriittisimpiä ovat olleet vasemmistoliitto, RKP ja vihreät, joiden mielestä kaikki muut keinot olisi otettava käyttöön ennen liikkumisrajoituksia.

Hallituksen oli määrä tehdä päätöksiä myös siitä, jatkaako se ravintolasulkua vielä kolmella viikolla. Sulku on jatkunut nyt kaksi viikkoa ja se on päättymässä ensi sunnuntaina.

– Itse pitäisin todennäköisenä, että sulkua joudutaan jatkamaan. Se millä tasolla sitä sitten jatketaan, on hallituksen käsissä ja eduskuntaryhmien käsissä, Marin sanoi ennen neuvottelun alkamista.

Sisäministeri Maria Ohisalon (vihr.) mukaan myös muun muassa kysymys etäopetuksen jatkamisesta oli arvioitava samalla.

Sanna Nikula

STT

