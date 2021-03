Loppukiriä rajoituksilla

Hallitus on painiskellut pitkään vapaan liikkumisen rajoittamisen ja maskipakon kanssa. Koronapandemia on virusvarianttien myötä kiihtynyt, ja tartuntojen määrä on rikkonut uusia ennätyksiä, kun pandemiaa vastaan on taisteltu jo yli vuosi.

Alkutalvella vaikutti, että tilanne on helpottumassa ja tunnelin päässä näkyy kevätauringon valoa. Helpotuksen tunnetta lisäsi huomattavasti rokotusten alkaminen.

Mutta aivan alkutalven kaavailujen mukaan ei viruksesta saatukaan niskalenkkiä.

Hallitus on päiväkausien pähkäilyn jälkeen esittänyt ihmisten vapaata liikkumista rajoittavia uusia lakiehdotuksia. Kysymys puuttua ihmisten vapaaseen liikkumiseen on äärimmäisen hankala, mikä on näkynyt myös hallituksen sisällä puolueiden erilaisina painotuksina.

Vapaassa demokratiassa yksilön vapaus on arvoista tärkeimpiä. Ja syystäkin. Se erottaa demokratiat diktatuureista. Nyt on jouduttu kuitenkin punnitsemaan kahden suuren välillä: kumpi on tärkeämpää, oikeus elää vai vapaa liikkuminen?

Tiukemmat liikkumisen rajoitukset ovat perusteltuja. Lisäperuste on löydettävissä siitä, että yhdessä massarokotusten kanssa vapaan liikkumisen rajoittaminen voi tuoda suomalaisille vapaamman kesän. Liikkumisrajoitukset voivat hapotuttaa yhteiskuntalihaksiston hetkeksi, mutta urheilutermein, maalissa tuska palkitaan.

Nyt liikkumisrajoitusten lainsäädännöllinen pohjatyö on tehty, seuraava askel on saattaa rajoitukset käytäntöön. Tällä haavaa rajoitukset olisivat alueellisia koskien pääkaupunkiseutua ja Turkua. Tämäkin on perusteltua, sillä näillä alueilla tartuntatapausten määrät ovat suurimpia.

Suuri ongelma on myös se, että rajoitukset kohtelevat eri yrityksiä eri tavoin. Esimerkiksi erikoisliikkeiden aukioloaikoja ei olla rajoittamassa, mutta liikuntapaikkojen kyllä. Ravintolat ja baarit ovat jo suljettu.

Samalla hallitus antaa ymmärtää, ettei mitään muuta kuin välttämättömyysasiointia esimerkiksi apteekeissa ja ruokakaupoissa tulisi tehdä. Toivon mukaan kyse ei ole käsienpesusta yrityksille maksettavien korvauksien suhteen.

Nykytilanteessa yritysten nopea ja tehokas tukeminen rajoitusten aiheuttamista tulonmenetyksistä on tärkeää. Vaikka veronmaksajien rahaa tähän kuluukin, se toinen vaihtoehto – yritysten ajautuminen konkurssiin – tulisi lopulta vielä kalliimmaksi.

Talous on toimivan yhteiskunnan peruspilari, mutta ihmiselämän hintaa ei voi määritellä. Uusia liikkumisrajoituksia voi ajatella optimistisesti niin, että tässä on aistittavissa loppukirin tunnelmaa.