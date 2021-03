Lopussa kiitos seisoo – Iltatorien eteen puurtanut Tarja Hiltunen on Salon Seppä

Toimelias tekijäihminen ja Suvisalo ry:n pitkäaikainen aktiivi Tarja Hiltunen on valittu Salon Sepäksi.

Hiltunen voitti äänestyksen, jossa salolaiset kulttuuritoimijat äänestivät tunnustuspalkinnon saajasta.

– Jo ehdokkuus tuli täysin puskista, ja voitto on suuri yllätys. Olen äimän käkenä! Muut ehdokkaat olivat kuitenkin kulttuurikentän salolaista ykkösketjua, sanoo Hiltunen.

Salon Sepän tunnustuksesta kisasivat tänä vuonna Hiltusen ohella Marko Heikura, Sarika Lipasti, Helinä Rinne ja Teatteri Provinssi.

Kulttuurikumppanien varapuheenjohtaja Siv Ilola korosti palkitsemisseremoniassa juuri kulttuuriväen nostaneen Tarja Hiltusen voittajaksi.

– Tunnustus tulee omien joukosta, sanoo Ilola.

Salon Seppä valittiin nyt toista kertaa.

Tarja Hiltusen valinnan taustalla on ennen kaikkea hänen uuttera työnsä Salon iltatoritorstaiden järjestäjänä. Hiltunen aloitti Suvisalo ry:n riveissä vuonna 1996.

Suvisalo ryehti järjestää iltatoreja kaikkiaan 37 vuoden ajan. Viime lokakuussa yhdistys ilmoitti puheenjohtaja Hiltusen johdolla yhdistyksen toiminnan lopettamisesta.

– Toki toiminnan loppuessa tehty työ huomataan eri tavalla, mutta kyllä me kiitosta saimme vuosien varrellakin, sanoo Hiltunen.

Hän ei ole katunut lopetuspäätöstä, vaan odottaa tulevaa kesää helpottunein mielin. Iltatorien vetovastuu on siirtynyt eteenpäin.

– Uusi yhdistys on nyt vauhdissa, ja luottamus heihin on hyvä. On kiva odottaa uutta kesää. Toivottavasti iltatoreille päästään ainakin jossain vaiheessa kesää.

Kulttuurikenttä on aina kiehtonut Tarja Hiltusta.

Salon Sepän tunnustuksen Hiltunen saa pitkästä työstään musiikkielämysten mahdollistajana, mutta hänelle itselleen kulttuuri on aina ollut paljon muutakin kuin musiikkia.

Nuorena Hiltunen haaveili näyttelijän urasta ja opiskelikin alaa 1980-luvun lopulla Kälviällä sekä Inkeroisissa kansanopistoissa. Opintoihin kuului paljon laulamista ja äänenkäyttöä, ja jo ensimmäisenä opiskeluvuotena Hiltunen huomasi äänensä käheytyvän.

Syyksi paljastui äänihuulikyhmyt, jotka äityivät lopulta leikkausta vaativiksi.

– Kyhmyt leikannut professori sanoi, ettei ääneni kestäisi ammattinäyttelijän työtä, ja sen jälkeen ajatukseni urasta laimeni. Aika jännää, että olen kuitenkin äänellä ansainnut elantoni.

Nykyisin Hiltusen ääni on monille tuttu Yle Turun lähetyksistä.

Vaikka radiotyöstä tuli Hiltusen palkkatyö, hän jatkoi teatterin harrastamista 2000-luvun alkuvuosiin asti. Tuon jälkeen vapaa-ajan täyttivät muut kiireet – muun muassa iltatoriesiintyjistä neuvotteleminen.

Rakkaus teatteriin ei ole kuitenkaan kadonnut.

– Edelleen haaveilen, että pääsisin vielä joskus lavalle.

Monenlaisissa katsomoissa Hiltunen on sen sijaan tuttu näky.

– Olen sekä kulttuurin että urheilun suurkuluttaja.

Tarja Hiltunen on sitä mieltä, että Salo on monessa suhteessa kokoaan suurempi kaupunki. Eivätkä piirit ole käyneet liian pieniksi, vaikka takana on aktiivista osallistumista neljällä eri vuosikymmenellä.

– Salossa on korkeatasoista teollisuutta, urheilua, kulttuuria ja luontoa. Olen tekijäihminen, ja täällä on mukava olla monessa mukana. Aina tapaa myös uusia ihmisiä.

Salon Seppä