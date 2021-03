Lounais-Suomen avi teki massapäätöksen: Turun lentoaseman kautta tulevat pakollisiin koronatesteihin

Lounais-Suomen aluehallintovirasto (avi) on tehnyt niin sanotun massapäätöksen maahantulijoiden pakollisesta osallistumisesta terveystarkastukseen. Päätöksen myötä kaikkien Turun lentoaseman rajanylityspaikan kautta riskimaista maahan tulevien täytyy osallistua välittömästi maahantulon jälkeen terveystarkastukseen, jonka osana voidaan ottaa koronavirustesti.

Koronatestiä ei lähtökohtaisesti oteta, jos maahantulijalla on esittää todistus vähintään kolme vuorokautta ennen maahantuloa tehdystä negatiivisesta koronavirustestistä tai luotettava todistus sairastetusta koronavirustaudista, josta on alle puoli vuotta aikaa.

Päätös on voimassa tästä päivästä lähtien huhtikuun 8. päivään asti.

Määräys pakollisesta terveystarkastukseen osallistumisesta ei koske tavaraliikenteen kuljetus- ja logistiikkahenkilöstöä työtehtävissä eikä vuonna 2008 ja sen jälkeen syntyneitä lapsia.

STT

