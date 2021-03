Lounea aloitti yt-neuvottelut – Toimitusjohtaja: ”Osa kasvusuunnitelmaa”

Teleyhtiö Lounea on käynnistänyt yt-neuvottelut, joiden seurauksena enintään 20 henkilön työpaikka on uhattuna. Yt-neuvottelut ovat yrityksen toimitusjohtaja Veli-Matti Viitasen mukaan osa kasvusuunnitelmaa, joka sai alkunsa viime keväänä ja konkretisoitui viime kesänä. Tuolloin Lounea osti ICT-ratkaisuihin keskittyneen ja 120 työntekijää työllistäneen Canorama Oy:n.

– Kävimme jo aiemmin yt-neuvottelut, jotka koskivat Canoraman henkilöstöä. Sekä Canoramalla että Lounealla on ollut aika paljon yritysliiketoimintaa, jota yhdistetään yt-neuvotteluiden seurauksena. Vielä on vaikeaa sanoa, mikä lopullinen henkilöstön irtisanomistarve on, mutta aivan maksimissaan 20 henkilöä, Viitanen kertoo.

Lounea työllistää kaikkiaan noin 320 työntekijää, joista 98 on Salossa. Viitanen ei lähde arvioimaan tässä vaiheessa, mistä tehtävistä ja miltä paikkakunnilta irtisanottavat tulevat.

– Tässä vaiheessa voin vain sanoa, että yt-neuvottelut koskevat koko yhtiötä. Määrä ja tehtävät tarkentuvat neuvotteluiden edetessä, mutta viimeistään huhtikuun lopulla.

Viitanen korostaa, että yt-neuvotteluiden tavoitteena on lisätä yhtiön kasvupotentiaalia. Lounea on ilmoittanut tavoittelevansa jopa yhtiön liikevaihdon nelinkertaistamista tämän vuosikymmenen aikana.

– Teimme vuoden alussa uuden strategian, jonka avulla tavoittelemme suurempaa kasvua. Viime vuonna yritysliiketoiminnan liikevaihto oli 15 miljoonaa euroa. Asetimme tavoitteeksi, että vuonna 2030 se olisi 68 miljoonaa, Viitanen kommentoi Salon Seudun Sanomissa heinäkuussa 2020 Canorama-kaupan jälkeen.