LP Viesti naisten lentopallomestariksi, Kuusamo kukistui suoraan kahdella ottelulla – ”Nyt on aika juhlia”

LP Viesti päätti erikoisen kauden 2020-21 tutulla tavalla, sillä joukkue voitti kymmenennen naisten lentopallon Suomen mestaruutensa viimeisen 13 kauden aikana. Kaksi voittoa vaatinut finaalisarja ratkesi sarjan toisen ottelun 3-0-voitolla kotijoukkue Kuusamosta.

– Tämä mestaruus tuntuu aivan yhtä mukavalta kuin edellisetkin, vaikka kaksi voittoa riitti. Oli tiedossa jo helmikuussa että pudotuspelit pelataan supistetusti. Onneksi lentopallossa saatiin päätettyä kausi, monessa muussa lajissa on vielä ongelmia, sanoi LP Viestin päävalmentaja Tomi Lemminkäinen.

LP Viesti on kaksi kertaa jäänyt hopealle vuosina 2016 ja 2018, vuosi sitten mitaleita ei jaettu lainkaan koronapandemian katkaistua kauden juuri ennen pudotuspelejä.

– Tämä kausi oli erikoinen monella tavalla, mutta nyt on aika juhlia. Korona ei ole vaikuttanut kuin sillä tavalla, että pelattiin yli puolet kaudesta ilman yleisöä. Ainuttakaan positiivista testiä ei ole ollut, Lemminkäinen sanoi.

Mestaruusjuhlat totutulla kaavalla

Lemminkäisen mestaruusjuhlat sujuivat totutulla kaavalla sen jälkeen kun salijuhlat jäivät koronarajoitusten takia hillityiksi.

– Kyllä tässä ehti vielä hoitaa mediavelvollisuudet ennen muita juhlia, Lemminkäinen naurahti.

Lemminkäinen jatkaa entisissä tehtävissään.

– Hyvä runko on koossa jo nyt ensi kaudeksi, Lemminkäinen tiivisti.

LP Viestin menestys on vuoden 2009 ensimmäisen mestaruuden jälkeen perustunut onnistuneisiin hankintoihin. Lemminkäinen on keskittynyt hankkimaan pelaajia entisen itäblokin alueelta, pari merkittävää poikkeusta ovat olleet belgialainen Virginie De Carne ja tällä kaudella juhlinut hollantilainen Anniek Siebring.

– Siebring kehittyi todella paljon kauden aikana, monta muutakin pelaajaa todisti finaaleissa tasonsa. Viktoriia Tuchashvili on sarjan paras passari, finaaleissa Iina Andrikopoulou oli parempi kuin Kuusamon Polina Malik, Lemminkäinen sanoi.

Edellisen mestarijoukkueen tehokkain oli hakkuri Kertu Laak. Ennen häntä tulleista etenkin ukrainalainen passari Tuchashvili oli huippuvahvistus, hänelle mestaruus oli jo viides.

Muita onnistuneita hankintoja ovat olleet kahden mestaruuden Lena Lymareva-Flink, Anu Ennok, Dubravka Rakic ja Oksana Pasternak.

Tasoihin mestaruuksissa, kärkeen mitalitaulukossa

Kymmenes mestaruus nosti LP Viestin tasoihin Hämeenlinnan kanssa mestaruuksien määrässä, mutta LP Viestillä on yksi hopea enemmän ja siksi se on mitalitaulukon kärjessä.

LP Viesti sijoittui runkosarjassa toiseksi voitettuaan 28 ottelusta 23. Edellä oli 25 voittoa ottanut LP Kangasala.

Arttu Keräsen valmentama Kangasala voitti tammikuun lopussa Suomen cupin finaalissa LP Viestin 3-0 ja se olisi todennäköisesti tullut LP Viestin finaalivastustajaksi, mutta koronatartunta päätti joukkueen kauden sen voitettua Kuusamon ensimmäisessä välieräottelussa 3-0.

Juha Aaltonen

STT

