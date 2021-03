Maaliskuussa ennätysmäärä koronatartuntoja Salossa – Kaisa Ellä peräänkuuluttaa salolaisilta tiukkaa koronakuria

Salossa on todettu maaliskuussa eniten tartuntoja kuukautta kohden koko koronapandemian aikana. Salossa on havaittu maaliskuussa jo 120 tartuntaa, kun tähän asti korkein kuukausimäärä oli joulukuun 83 tartuntaa. Luvut perustuvat Salon terveydenhuoltoviranomaisten seurantaan.

– Salon koronatilanne on selvästi vilkastumassa, ja kaksi viimeistä viikkoa ovat olleet todella vilkkaita. Maaliskuu on ennätyskuukausi epidemian aikana. Tahti on ilmeisen kiihtyvä, ja altistuneiden määrät ovat suurempia kuin epidemian alkuvaiheessa, Ellä toteaa.

THL:n tilastoihin kirjautui Saloon seitsemän uutta koronatartuntaa maanantailta, mutta kaupungin tiedossa tapauksia on kahdeksan. Yksi näytteistä on otettu toisella paikkakunnalla salolaiselta henkilöltä.

– Nyt tiistaina tartuntoja on kirjattu jo 10. Näytteenotossa on ollut ruuhkaa, ja olemme lisänneet näytteenottokapasiteettia, Kaisa Ellä kertoo tiistaina alkuiltapäivällä.

THL:n mukaan Salon naapurikunnista Sauvoon tuli tiistaina yksi uusi tartunta. Turussa uusia tartuntoja oli 20.

Kaisa Ellä pitää Salon tilannetta huolestuttavana. Hän toivoo, että kaupunkilaiset noudattaisivat nykyistä huomattavasti tarkemmin koronan leviämisen estämiseen tähtääviä ohjeistuksia ja rajoituksia. Hän suosittelee, että maskittomat kohtaamiset rajattaisiin vain aivan välttämättömiin.

– Jokainen ymmärtää, että perheenjäsenten kesken ollaan ilman maskia, mutta pitäisi miettiä, tarvitseeko muita ihmisiä tavata ilman maskia. Jos molemmat osapuolet käyttävät maskia, leviäminen saadaan hidastumaan.

Tauti leviää nyt etenkin perheiden parissa. Salossa ei ole Ellän mukaan yksittäistä suurta rypästä, ja tartunnat ovat peräisin useista eri ryppäistä.

– Perheen sisäisiä tartuntoja voi olla monissa perheenjäsenissä. Tapaukset eivät ole yhdestä kaupunginosasta, vaan ympäri Saloa.

Salon valtavirus on jo jonkin aikaa ollut brittivariantti, joka tarttuu alkuperäistä virusta helpommin ja lyhyemmän kontaktin aikana. Yhden ryppään jatkotutkimuksissa on havaittu ensimmäisen kerran myös todennäköisesti Etelä-Afrikasta peräisin olevaa muunnosta.

– Yritämme kaikin tavoin estää sen leviämistä, sillä on epävarmaa, miten rokotteet virusmuunnokseen purevat. Olemme tehneet kaikki toimenpiteet ketjun rajoittamiseksi.

Salossa havaittu eteläafrikkalainen virusmuunnos ei ole samaa varianttia kuin Turussa vaihto-opiskelijoiden keskuudessa levinnyt virus.

Salossa tehostetaan koronatestausta pääsiäisen ajaksi. Normaalisti viikossa on ollut yksi päivä, lauantai, jolloin sairaalanmäen testipaikka on ollut suljettuna. Pääsiäisen pyhien aikaan näytteenotto on suljettu ainoastaan pitkäperjantaina.

Kasvavat tartuntamäärät altistuksineen lisäävät myös jäljittäjien työtä, ja töitä on riittänyt pitkälle iltaan saakka.

– Meillä on valmiutta lisätä väkeä jäljitykseen, jos tilanne sitä vaatii. Pidämme tärkeänä, ettei jäljitysviiveitä pääse syntymään.

Jäljitys on onnistunut Ellän mukaan kohtuullisen hyvin, mutta yhä enemmän tulee ilmi tapauksia, joista ei tiedetä, mihin ne liittyvät.

– Jäljityksen onnistumisprosentti on hyvä, koska perheen sisäiset tartunnat saadaan selvitettyä. Paitsi se ensimmäinen – voi jäädä kokonaan selviämättä, mistä tartunta perheeseen alun perin tuli.

Viimeaikaiset koulujen ja päiväkotien tartunnat eivät ole juurikaan poikineet jatkotartuntoja. Kukonkallion hoivakodin ryppääseen liittyen on tähän mennessä todettu yhteensä kuusi tartuntaa.

Kirjaamiserot kummittelevat tilastoissa

Salossa on ollut kaupungin terveydenhuoltoviranomaisten mukaan koko epidemian aikana 495 koronatartuntaa, kun taas Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen eli THL:n koronakartan mukaan tartuntoja on ollut selvästi vähemmän, 469.

THL:n tilastoista toisaalta puuttuvat tiistaina päivän aikana Salossa todetut 10 uutta tartuntaa, mutta luvussa on kuitenkin mukana myös maaliskuun alkupuolen virheelliset 10 tartuntaa. (Salon Seudun Sanomat 7.3.2021)

Salon tartuntataudeista vastaavan ylilääkäri Kaisa Ellän mukaan syy on kirjaamiseroissa. Alkuvuodesta ja viime vuonnakin on THL:n koronakarttaan jäänyt kirjautumatta useita Salossa oleskelevien ja Salon seurannassa olevien henkilöiden tartuntoja.

– Syynä tähän on se, että tieto positiivisesta tuloksesta välittyy automaattisesti laboratoriosta THL:n koronakarttaan. Etenkin jos henkilöllä ei ole pysyvää kotikuntaa Suomessa, tilastoituu tieto joskus siihen kuntaan, missä näyte on otettu, vaikka tavoite on kirjata se oleskelukuntaan, Kaisa Ellä kertoo.

Maaliskuussa myös THL:n mukaan Salossa on havaittu 120 koronaa, mutta tilastoissa näkyvät edelleen Saloon alkukuun virheelliset 10 tartuntaa. THL:n kirjanpidossa joulukuun yhteismäärä on 91, Salon 83. Tässä taas syynä on se, että aivan marraskuun viimeisenä päivänä todetut useat tartunnat kirjautuvat THL:n karttaan joulukuun puolelle

Muina kuukausina tartuntoja on ollut selvästi vähemmän, noin 40–60 tartunnan luokkaa kuukautta kohden viime lokakuusta saakka.

Tilastoissa tämän vuoden maaliskuun tartuntalukuja ei voi verrata viime kevään tilanteeseen. Tuolloin koronatesteihin ei päässyt yhtä helposti kuin tänä vuonna, ja testejä on otettu nyt ennätyksellisen paljon. Luvut ovat Kaisa Ellän arvion mukaan vertailukelpoisia syksyn tilanteesta alkaen.