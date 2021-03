Maanteillä aletaan siirtyä kesänopeuksiin

Eri puolilla Suomea aloitetaan tänään luopuminen talvikauden alennetuista nopeusrajoituksista maanteillä. Tavoitteena on, että huhtikuun loppuun mennessä koko Suomessa olisi siirrytty kesänopeuksiin.

Ely-keskukset voivat lykätä talven nopeusrajoituksista luopumista sää- ja keliolosuhteiden mukaan. Aikataulusta voidaan tehdä poikkeuksia, jos tieosuus on pahasti vaurioitunut talven aikana. Pahiten vaurioituneilla teillä talven nopeusrajoitukset voivat jäädä voimaan toistaiseksi.

Vaihtuvien nopeusrajoitusten moottoriteillä kesänopeuksia on voitu käyttää jo maaliskuun alusta lähtien valoisaan aikaan sään ja kelien salliessa.

STT