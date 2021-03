Marin: Liikkumisrajoituksia tarvitaan, koska tartunnanjäljitys ja erikoissairaanhoito uhkaavat ylikuormittua

Liikkumisrajoituksia koskevan lakiesityksen lähetekeskustelu on alkanut eduskunnassa. Esityksen esitteli pääministeri Sanna Marin (sd.).

Marinin mukaan koronaepidemia on edennyt pisteeseen, jossa pahimmilla alueilla tartunnanjäljitys on kuormittunut ja erikoissairaanhoidon kantokyky on melko todennäköisesti ylittymässä tulevina viikkoina, ja liikkumisrajoituksia tarvitaan nykyisten rajoitusten lisäksi.

Marin kertoi, että hallitus on nojannut Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja sosiaali- ja terveysministeriön arvioon liikkumisrajoitusten välttämättömyydestä.

