Marin tyrmätystä liikkumisrajoituksesta: Virkamiehet ja asiantuntijat ovat tehneet parhaansa

Pääministeri Sanna Marinin (sd.) mukaan virkamiehet ja asiantuntijat ovat tehneet parhaansa liikkumisrajoituksen valmistelussa.

– Tiedän, että on kova tarve ja ymmärrettäviäkin syitä kritisoida tehtyä valmistelua, mutta itse kyllä annan tunnustusta ja arvostusta sille työlle, mitä virkamiehet, asiantuntijat ja terveysviranomaiset ovat tehneet tässä kovassa aikapaineessa, Marin sanoi poistuessaan keskiviikkoiltana hallituksen neuvottelusta.

Hallitus joutui vetämään keskiviikkona lakiesityksen liikkumisrajoituksesta pois eduskunnasta sen jälkeen kun perustuslakivaliokunta oli antanut siitä murska-arvion.

Merkittävän lakiesityksen kariutuminen kirvoitti heti voimakasta arvostelua. Valtiosääntöoikeuden professori Tuomas Ojanen ihmetteli Ilta-Sanomissa oikeuskanslerin harjoittamaa laillisuusvalvontaa suorin sanoin.

– Nyt mentiin sen verran pahasti kartalta ulos, että on pakko kysyä, miten meillä toimii laillisuusvalvonta eli valtioneuvoston oikeuskanslerin harjoittama laillisuusvalvonta, Ojanen sanoi.

Marinin mukaan perustuslakivaliokunnan lausunto käydään eri ministeriöissä läpi ja samalla arvioidaan, onko uutta esitystä mahdollista antaa ja missä aikataulussa.

– Me emme ole vielä käsitelleet tällaista esitystä, vaan nyt tätä arviointityötä tehdään.

Perustuslakivaliokunta peräänkuulutti yksityiskohtaisempaa sääntelyä, jolla puututtaisiin kohtaamisiin tarkkarajaisemmin laajan liikkumisrajoituksen sijaan. Marinin mukaan valtioneuvosto tunnistaa monia haasteita, joita toisenlaiseen sääntelyyn liittyisi.

– Ei ole laisinkaan yksinkertainen kysymys, millä tavalla poliisi esimerkiksi valvoisi näitä yksityistiloissa, kodeissa tapahtuvia kokoontumisia, Marin sanoi.

Maskivelvoitteen osalta hallitus valmistelee hänen mukaansa tarvittavaa muutosta tartuntatautilakiin.

https://www.is.fi/kotimaa/art-2000007894851.html

Anniina Luotonen

STT

