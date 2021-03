Massahurmaajamaisteri muiden silmin – Juho Nenonen pelaa tänään 600:nnen liigaottelunsa

Vilppaan Juho Nenosesta tulee tänään historian 14:s miesten pääsarjapelaaja, joka ylittää 600 ottelun rajan.

Aikaisemmin liigaurallaan Honkaa, Katajaa ja Korikobria edustanut Nenonen siirtyi Vilppaaseen kaudella 2015–2016 ja on edustanut seuraa siitä lähtien lukuun ottamatta lyhyttä Argentiinan keikkaa (2016).

Illan Seagulls-ottelu on 33-vuotiaalle Nenoselle 195:s Vilppaan paidassa. Vilpas on voittanut näistä otteluista 69 prosenttia (133/61).

Nenosen myöhäisherännäisestä pelaajaurasta ja maisteriopinnoista, Susijengistä ja startup-yrittäjyydestä sekä kulmikkaista tanssiliikkeistä ja huonoista vitseistä on kirjoitettu viimeisen viiden ja puolen vuoden aikana kymmeniätuhansia merkkejä Salon Seudun Sanomiin. ”Massahurmaajamaisterin” nasevat ja osuvat kommentit illan matsista ovat päätyneet lähes poikkeuksetta seuraavan aamun lehteen.

Niinpä nyt on aika antaa puheenvuoro kolmelle Nenosen uran aikana eri rooleissa vaikuttaneelle ihmiselle.

Jukka Törmälä, Kataja Basketin joukkueenjohtaja(Nenonen pelasi Katajassa 2008–2014):

”Juho tuli Joensuuhun ensisijaisesti opiskelemaan. Hän sai paikan yliopistosta ja siitä oli meidän helppo jatkaa.

Juholla oli iso merkitys Katajan menestyksessä. Juho antaa joukkueelle kaikkensa ja on ennen kaikkea hyvä tyyppi. Hän on joukkuepelaaja isolla Jiillä. Jokainen joukkue tarvitsisi yhden juhonenosen.

Kentän ulkopuolella Juho on veijari. Nokkela kaveri, joka keksii koko ajan kaikenlaisia juttuja. Hänen pelaamisensa on myös ilkikurista. Juho miettii, mikä saattaisi ärsyttää vastustajaa, ja sitten hän tekee niitä asioita pokerinaamalla, vaikka silmät nauravatkin. Juhosta ei voi olla pitämättä kentän ulkopuolella, mutta vastustajajoukkueen näkökulmasta en ole aina niin innostunut hänestä. Toki hänelle tarjotaan usein sitä samaa lääkettä, jota hän antaa muille. Silti tällainen veijari olisi hyvä olla omalla puolella.

Suomalainen koripallo voisi oppia Juholta periksiantamattomuutta. Kun jotain tehdään, se tehdään täysillä ja jätetään kaikki kentälle.”

Vesa Mäkäläinen, Nenosen entinen joukkuekaveri ja nykyinen päävastustaja:

”Juho oli joukkuekaverina viihdyttävä supliikkimies. Hän oli koko ajan äänessä. Välillä jutut olivat niin huonoja… No nyt nekin naurattaa.

Vastustajana Juho on inhokkini. Hän osaa ärsyttää ja saa pelaajia ulos pelistä kovalla pelityylillään. Toisaalta välillä Juhollakin menee yli ja oma peli sekaisin. Mutta jos Juhoa pidetään Korisliigan ärsyttävimpänä pelaajana, niin onhan hän tehnyt myös jotain oikein. Persoonia tämä laji kaipaa. Tykkään kyllä itse pelata Juhoa vastaan, eikä hän pysty vaikuttamaan omaan peliini.

Kun Juho ja minä aloitimme liigassa, nuori kotimainen pelaaja ei päässyt kentälle, jos hän ei osannut puolustaa. Niistä ajoista peli on muuttunut paljon. Pelaajatyypit ovat muuttuneet atleettisimmaksi, eikä enää haeta lihasta ja kovuutta vaan räjähtävyyttä ja taitoa. Meidän kaltaisia isoja kotimaisia voimapelaajia ei enää oikein ole.

Muistan hyvin, kun ennen kevään 2009 finaaleita Kataja–Lahti silloin Katajassa pelannut Juho sanoi minulle, että onneksi saimme teidät vastaan, sillä Honka olisi ollut pahempi. Hitaampikin ymmärsi, että tällainen ajatusmaailma on hyvä meille (Lahti voitti mestaruuden). Voi olla, että Juho ei itse muista tätä.”

Eija Hämäläinen, Salon Seurahuone, ystävä ja yhteistyökumppani

”Juho tuo valoa ympärilleen. Hän on kohtelias ja rehellinen. Puhumme Juhon kanssa enemmän elämästä kuin koripallosta. Välillä meillä on ollut yhteisiä dinnereitä. Hän kertoo minulle aina tuoreet kuulumiset ja uudet bisnesjuttunsa. Hän on ylpeä firmastaan.

Tunnistan sen saman Juhon myös kentällä, vaikka välillä naurammekin, että ’mitä sä taas sillain menit tekemään!’. Juho on saanut minutkin seuraamaan enemmän koripalloa.

Juhon ruokailutottumukset muuttuivat, kun Meri (avopuoliso) tuli kuvioihin. Nykyään hän syö paljon enemmän kasviksia.”

MAISTERI JA LUOVA JOHTAJA

Juho Nenonen

Syntynyt: 12.9. 1987.

Pituus: 202 cm.

Pelipaikka: iso laituri (4).

Kasvattajaseura: Tapiolan Honka.

Liigaura: Honka 2005–2008, Kataja 2008–2014, Kobrat 2014–2015, Vilpas 2015–

Liigaottelut seuroittain: Kataja 270, Vilpas 194, Honka 109, Kobrat 26.

Keskiarvot liigassa: 19 minuuttia, 7,3 pistettä, 3,4 levypalloa. Kolmosprosentti 36.

Saavutukset: Kaksi SM-kultaa (Hongassa), kuusi SM-hopeaa (neljä Katajassa, kaksi Vilppaassa) ja kaksi pronssia (Honka ja Kataja). Kaksi Suomen cupin voittoa (Kataja ja Vilpas).

Vuoden kehittynein pelaaja 2015–2016 ja vuoden paras kuudes pelaaja 2009–2010.

Pelasi vuosina 2015–2016 yhteensä 26 ottelua Argentiinan liigaa Olimpico De La Bandassa ja Regatas Corrientesissa.

Debytoi miesten maajoukkueessa 28-vuotiaana (30.7. 2016). Yhteensä 18 maaottelua.

Koulutukseltaan kauppatieteiden maisteri Joensuun yliopistosta.

Urheilupalveluita tarjoavan Sportspotin perustajajäsen ja luova johtaja.