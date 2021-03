Mielenosoittajat ympäri Yhdysvaltoja vastustivat aasialaistaustaisiin kohdistuvaa väkivaltaa – ”Väkivallan takia monia pelottaa lähteä ulos”

Ympäri Yhdysvaltoja järjestetyissä mielenosoituksissa on vaadittu loppua aasialaistaustaisiin kohdistuvalle väkivallalle. Mielenosoituksia järjestettiin lauantaina noin 60 paikkakunnalla, esimerkiksi Los Angelesissa, Detroitissa ja New Yorkissa.

Mielenosoittajilla luki kylteissään iskulauseita kuten ”#Stop Asian Hate” ja ”Enough is enough” eli vapaasti suomennettuna loppu aasialaisvihalle ja nyt riittää.

– Olen kokenut rasismia koko ikäni, mutta en ole puhunut siitä, vietnamilaistaustainen mielenosoittaja Carolyn Dao sanoi Los Angeles Timesille.

– Olen kyllästynyt vihaan.

Dao sanoo, että hänelle viimeinen pisara oli ampuminen Atlantassa Georgian osavaltiossa noin pari viikkoa sitten. Kahdeksan ihmisistä kuoli ampumisessa. Kuusi uhreista oli aasialaistaustaisia.

”En ole virus, en ole vihollinen”

Los Angeles Timesin mukaan koronaviruspandemian aikana aasialaistaustaisiin kohdistuva häirintä ja väkivalta ovat lisääntyneet eri puolilla Yhdysvaltoja.

– En ole virus, en ole vihollinen. Olen kiinalais-amerikkalainen ja rakastan sitä, kuka olen, luki uutistoimisto AFP:n mukaan mielenosoittajan kyltissä Washingtonissa.

Yhdysvaltain entinen presidentti Donald Trump on kutsunut koronavirusta useaan otteeseen muun muassa ”kiinalaisvirukseksi”. Newyorkilaisen mielenosoittajan Irving Leen mukaan sillä on ollut järkyttäviä vaikutuksia aasialaisyhteisöihin.

– Näen, että se on vaikuttanut moniin ihmisiin, Lee sanoo uutistoimisto AFP:lle.

– Väkivaltaisuuksien takia monia pelottaa lähteä ulos.

—–

Lähteenä myös uutistoimisto AFP

Milja Rämö

STT