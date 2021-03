Miksi Salohallin nimeä ei ole vielä myyty?

Urheiluseurat ympäri Suomen ovat laittaneet koronavuoden aikana mielikuvituksensa peliin ja yrittäneet löytää uusia, joskin kertaluonteisia, tapoja selvitäkseen vaikeasta taloustilanteesta. On myyty t-paitoja, heijastimia, kannatusjäsenyyksiä, pääsylippuja e-urheilumatsiin sekä pahvifiguureja täyttämään tyhjiä katsomoita. Pelaajia on myyty myös päiväksi yritykseen töihin ja niin edelleen.

Usean kerran on kuultu seurapomojen suusta, että ”jokainen euro on nyt tarpeen” tai ”kaikki kivet on käännetty”.

Silti esimerkiksi LP Viesti ja Vilpas pelaavat kotiottelunsa liikuntahallissa, jota kutsutaan edelleen Salohalliksi.

Salohallin nimen myymisestä keskusteltiin 2010-luvulla muutaman kerran hallin omistajan Salon kaupungin ja pääkäyttäjien LP Viestin ja Vilppaan välisissä palavereissa sekä kerran myös Salkkarin urheilusivuilla, mutta mihinkään konkreettiseen se ei ole johtanut.

Kyse ei olisi mistään poikkeuksellisesta asiasta, sillä kotimaiset palloiluseurat ovat myyneet kotikenttänsä nimiä jo vuosikausia.

Suunnannäyttäjä tässäkin on ollut jääkiekko. 14:stä miesten liigan hallista vain kolmen nimeä ei ole myyty: Suomen kaksi vanhinta jäähallia Helsingin Nordenskiöldinkadulla ja Tampereen Hakametsässä sekä Lappeenrannan Kisapuisto kulkevat edelleen perinteisillä nimillään.

22 vuotta vanhan Salohallin pääkäyttäjät LP Viesti ja Vilpas pelaavat lähes viikoittain vierasotteluitaan sponsorinimeä kantavassa hallissa. Miesten Korisliigan 12 kotikentästä viiden nimi on myyty ja naisten Mestaruusliigan 10 kotikentästä kahden nimi on myyty.

Toisessa naisten Mestaruusliigan ”sponsorihalleista” pelaa LP-Vampula, jonka vieraaksi LP Viesti torstaina matkustaa. Huittisten kaupunki myi vuonna 2019 valmistuneen hallin nimen paikalliselle pankille, joka maksaa nimestä 30 000 euroa viideltä vuodelta eli 6 000 euroa vuodessa.

Sopimus on kahdella tavalla poikkeuksellinen: hallin nimessä (Tahto Areena) ei ole yrityksen nimeä ja hallin nimen myynnistä tulevat varat eivät mene liigajoukkueelle vaan lasten ja nuorten liikuntaan.

Mutta jos 10 000 asukkaan Huittisten kaupunki myi hallin nimen tuolla summalla, 50 000 asukkaan Salon kaupunki voisi saada hallin nimestä tuplasumman. Siinäkin tapauksessa nimi lähtisi halvalla, sillä jo pelkästään LP Viestin ja Vilppaan valtakunnallinen näkyvyys suhteessa LP-Vampulaan on kevyesti kymmenkertainen.

Salosta luulisi löytyvän myös riittävän isoja ja vakavaraisia yrityksiä, jotka olisivat valmiita lähtemään Salohallin nimisponsoriksi. Kaupungista kun löytyy perinteisten pankkien ja vakuutusyhtiöiden lisäksi muun muassa jättirekrytointeja tekevä akkutehdas, Suomen neljänneksi suurin teleoperaattori, Suomen suurin lämpöeristeiden valmistaja sekä Suomen led-osaamiskeskittymä.

Eli ainakin yksi kivi löytyy vielä käännettäväksi.