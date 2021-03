Ministeriö julkaisi tiekartan konserttien, teattereiden ja muiden koronan kurittamien kulttuuritapahtumien avaamiseksi – tautitilanteen tulisi kuitenkin parantua merkittävästi ennen tätä

Opetus- ja kulttuuriministeriö kertoi tänään suunnitelmistaan siitä, miten yleisötapahtumia voitaisiin taas alkaa järjestää.

Ministeriön niin sanottu tiekartta tai exit-suunnitelma on jaettu erilaisiin askeleisiin. Ehtona tapahtumien järjestämiselle on kuitenkin yhä, että tautitilanne paranee huomattavasti nykyisestä. Päättävä taho asiassa ovat aluehallinnot ja kunnat.

Ensimmäisen askeleen ehtona olisi, että koronan tautimäärät laskevat useammalla alueella perus- ja kiihtymisvaiheeseen ja alueellinen epidemiatilanne mahdollistaa tapahtumien järjestämisen.

Lisäksi valtakunnallisen ilmaantuvuusluvun tulisi olla alle 75. Ilmaantuvuus tarkoittaa uusia tautitapauksia 100 000 asukasta kohden viimeisen 14 vuorokauden aikana. Suomen ilmaantuvuusluku on nyt noin 170.

Jos nämä ehdot täyttyvät, yli 50 henkilön yleisötilaisuuksia voitaisiin järjestää, kun yleisölle on osoittaa ennakkoon suunniteltu paikka ja seurueiden on mahdollisuus välttää lähikontakti toisiinsa.

Kolmostasolla rajoituksista luovuttaisiin kokonaan

Siirtyminen toiseen vaiheeseen edellyttäisi epidemiatilanteen laskua koko maassa kolmen viikon ajan. Valtakunnallisen tapausilmaantuvuuden olisi tällöin oltava alle 50 ja alueellinen epidemiatilanne tapahtumien järjestämisen mahdollistava.

Tällöin myös isompien yleisötilaisuuksien järjestäminen olisi mahdollista tartuntatautilain mukaisesti siten, että enimmäisyleisömäärä määräytyisi tilaisuutta varten varatun tilan suuruuden ja erityispiirteiden perusteella.

Kolmannessa vaiheessa rajoitukset poistuisivat. Tällöin uusia tartuntoja ilmaantuisi enää satunnaisesti ja valtioneuvoston linjaus riittävän rokotekattavuuden tasosta olisi saavutettu.

”Tapahtuma-ala on uhrannut paljon”

Esityksessä ei käsitelty kulttuurialan rajoituksista kohdistuvia menetyksiä ja niiden korvaamista.

Työryhmä asetettiin lokakuussa kokoamaan tapahtuma-alalle hyväksi havaittuja käytänteitä pandemia-ajalle. Sen tehtävä oli laatia yleiset turvallisuutta edistävät periaatteet, jotka saatiin valmiiksi joulukuussa 2020. Työryhmä on jatkanut työskentelyä niin sanotulla exit-suunnitelmalla.

– Tapahtumia on pääasiassa peruttu ja siirretty jo vuoden ajan. Nyt tarvitaan vahvistettu exit-suunnitelma sekä alalle laajasti vaikuttava takuutuki, jotta asiakkaiden luottamusta voidaan vahvistaa ja yritykset pääsevät käynnistämään toimintaansa. Meillä on esimerkkejä jo useista Euroopan maista siitä, kuinka takuutuen ja vahvistetun exitin myötä asiakkaat uskaltavat taas tehdä ostopäätöksiä, kertoi tiedotteessa työryhmässä mukana ollut Tapahtumateollisuuden johtaja Maria Sahlstedt.

Sahlstedtin mukaan tapahtuma-ala on toiminut vastuullisesti ja uhrannut paljon suomalaisten terveyden suojelemiseksi.

– Odotamme nyt kaikki epidemiatilanteen helpottumista, jolloin myös tapahtumia päästään jälleen avaamaan. Alan riskinkantokykyä vahvistamaan tarvitaan nopeasti myös laajavaikutteinen tapahtumien takuutuki, jonka tulee kattaa koko loppuvuoden tapahtumat, Sahlstedt painottaa.

Takuutuki helpottaisi tapahtumien järjestämistä, sillä siinä valtio takaa tukea tapahtumien järjestäjille, jos tapahtumia joudutaan perumaan tai siirtämään kesällä ja syksyllä koronan vuoksi. Asiaa valmistellaan parhaillaan hallituksessa.

