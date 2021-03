Muinaiskoruista Tunnin junaan – kun Eero ja Juha Rislakki Vähäsillan lankkuja naulasivat

Oikorataa Espoosta Lohjan kautta Saloon on suunniteltu 1970-luvulta lähtien. Radan linjaus kulkee monen peltoaukean poikki. Yksi niistä on Muurlan Kistolassa.

Juha ja Päivi Rislakki ovat asuneet aukean laidalla yli 40 vuotta.

Heidän omakotitalossaan on huone, jonka seinustalla on lasivitriinissä Juhan isän Eero Rislakin suunnittelemia, Mäntyharjun Lasin valmistamia lasiesineitä. Niitä pariskunta on kerännyt viime vuosien aikana.

Eero Rislakki oli teollinen muotoilija, joka suunnitteli muun muassa heijastimia Talmulle, koruja Kalevala Korulle ja ilmastointilaitteen koteloita Fläktille sekä määritteli alkuperäisen Jopo-polkupyörän väritykset.

Kun kääntää selkänsä vitriinille, eteen aukeaa ikkunasta näkymä pellolle, jonka halki niin kutsutun Tunnin junan on määrä kulkea.

Juha Rislakki on arvostellut ratahanketta muun muassa Salon Seudun Sanomien mielipidekirjoituksissa.

Yhdessä niistä hän tiivisti ajatuksensa näin: suunnitteluvaiheessa olevan radan rakennuskustannukset tulevat olemaan tähtitieteelliset, ja väylän vaikutusalueen väestömäärään suhteutettuna hanke on ennätyksellisen kannattamaton.

Turun Tunnin junan tämän hetkinen kustannusarvio on lähes kolme miljardia euroa.

Espoo–Salo-oikoradan ympäristövaikutusten arvioinnissa (yva) todetaan, että radalla on kielteisiä vaikutuksia muun muassa Kistolan kylässä ja Lukkarinmäellä Salon keskustan kupeessa.

Kistola on ”Muurlan vanhimpia asuttuja alueita ja muodostaa osan Muurlan perinnemaisemasta”, yvassa mainitaan.

Kistolasta ei ole ratalinjaa pitkin kymmentäkään kilometriä Lukkarinmäelle.

Oikorata on määrä vetää mäen halki, osin tunneliin, osin niin, että radalle kaivetaan väylä, joka peitetään betonikannella. Radan takia alueelta muun muassa purettaisiin useita taloja.

Yvan mukaan rata rikkoo Lukkarinmäen kulttuuriympäristöä, muuttaa Lukkarinmäen alueen maisemia ja luonnetta ja aiheuttaa ”visuaalista ja toiminnallista haittaa”.

Tunnin juna on nostanut Juha Rislakin mieleen muiston ajoilta, jolloin Eero-isä asui Lukkarinmäen juurella, Vähäjoen sillan pielessä.

Elettiin 1970-luvun alkua. Nuoripari Juha ja Päivi Rislakki olivat Kauniaisista käymässä Eeron luona Salossa.

Päivällä oli oltu Vuohensaaressa, ja iltaa vietettiin pihamaalla kaupungin keskustassa.

– Isä asui perheineen viehättävässä vanhassa omakotitalossa. Tontti rajoittui Vähäjokeen. Sen ylitti katu, joka nousi jyrkästi Lukkarinmäelle. Istuimme Horninkatu ykkösen takapihan kuistilla nauttimassa vielä lämpimästä elokuisesta myöhäisillasta, Juha muistelee.

Horninkadun alkupää oli silloin Vähäjoen eli Salmen rannassa. Katuja on sittemmin siirretty, taloja purettu ja uusia rakennettu.

Paikalla on nyt Havunkadulla sijaitseva kerrostalo. Kadun vastakkaisella puolella on Salon kaupungintalo.

Vähäjoen silta on paikallaan, ja sen toisella rannalla Uskelankirkkotie alkaa nousta kohti kirkkoa. Kadun varren vanhimmat rakennukset ovat 1800-luvulta.

Elokuisena iltana 1970-luvun alussa autoja kulki harvakseltaan Vähäjoen yli. Lankkupintaisen sillan naulaukset olivat irronneet, ja Rislakin pihalle kuului löystyneiden lankkujen kolahduksia.

– Sitä oli kuunneltu jo jonkin aikaa, kun isäni nousi ja meni pihanperän autotallille. Palatessa hänellä oli käsissään kaksi vasaraa ja pahvinen naulalaatikko. Tule mukaan, Juha, niin käydään korjaamassa tuo silta, isä komensi virnistäen.

Päivi toppuutteli isää ja poikaa, mutta päättäväiset miehet tarttuivat toimeen.

– Siinä me sitten kaksistaan hakkasimme neljän tuuman nauloja irtonaisiin lankkuihin elokuisessa yössä. Lopputulos oli meistä hyvä, ja ehkä joku myöhempi kulkijakin huomasi muutoksen.

Isä Eero oli vasta muuttanut muutamaksi vuodeksi Saloon, mutta Lukkarinmäen kanssa hän oli ollut tekemisissä jo aikaisemmin.

Parin korttelin päässä sillalta, jolla isä ja poika Rislakki naulasivat lankkuja, oli 1920-luvulla sepän paja. Siellä vasaraa ja järeämpiä astaloita käytti Kalle Ruusunen.

Sepän tontilla tehtiin vuonna 1922 perustuksia uudelle piharakennukselle. Montusta löytyi pronssista valmistettuja naisten koruja.

Salolainen maisteri Väinö J. Kallio osti koruja Ruususelta ja lähetti niistä tiedon Museovirastolle. Helsingin yliopiston dosentti Carl Axel Nordman, uransa alussa ollut kolmekymppinen tutkija, saapui saman tien Saloon Museoviraston nimissä.

Löydöistä ja Ruususen tontilla tehdyistä kaivauksista kerrottiin Salon Seudun Kunnallislehdessä: ”Löytöpaikalla on nähtävästi pieni kalmisto 600–700-luvuilta jKr. eli sen aikakauden loppupuolelta, jota muinaistutkijat sanovat kansainvaellusajaksi.”

Löydöistä suuri koruneula oli samanlainen, joita oli saatu talteen muun muassa Halikon Mustamäen kalmistosta.

Tutkijan mukaan neulat olivat ehdottomasti ”suomalaisen kansan perua”. Kaivauksista löytyi myös solkia, rannerenkaita, sormuksia ja lasihelmiä.

Lisää pronssiesineitä löytyi vielä vuonna 1930.

Ruususen tontin löytöjen ja Rislakkien vasaroinnin välissä, 1950-luvun alussa, Eero Rislakki palkattiin korusuunnittelijaksi Kalevala Koruun.

Eero Rislakin perhe, mukana parivuotias Juha, oli vuonna 1950 muuttanut takaisin koti-Suomeen Norjasta. Siellä Eero oli työskennellyt Graverenin keramiikkatehtaassa Sandnäsissä.

Kalevala Korussa Eero sai työpöydälleen Lukkarimäen löytöjen korumalleja. Hän oli suunnilleen saman ikäinen ja samalla tavalla uransa alussa kuin dosentti Nordman oli kaivaessaan esiin Lukkarinmäen aarretta.

– Eero oli kiinnostunut ja innostunut Suomesta löytyvistä jalokivistä, esimerkiksi ametistista, spektroliitista ja ruusukvartsista. Intoa kuvasi muun muassa se, että hän ajoi CZ-moottoripyörällä pitkin maata tutustumassa jalokivien löytöpaikkoihin.

Vuonna 1951 Eero Rislakki lähti toteuttamaan ideaansa modernisoida vanhoja Kalevala Korun malleja näillä jalokivillä, kertoo Juha.

– Sattumalla lienee osuus siihen, että isäni myöhemmin asettui asumaan Salossa juuri tämän historiallisen mäen juurelle.

Eeron ja Juhan vasaroiden pauke kantautui varmasti kesäillassa Vähäjoen sillalta muutaman sadan metrin päähän Raivaajankadun ja Kulkurinkujan kulmaan, rautakautisen kalmiston paikalle.

– Suunniteltua oikorataa voisi kutsua kalleutensa vuoksi Kuninkaantieksi. Muinainen esikuva tosin ylittää merkittävän salolaisen maamerkin vaatimattomammin kuin rata, sanoo Juha Rislakki.

Rautakautinen kalmisto, isän suunnittelemat korut, puukantisen sillan kolisevat lankut, Tunnin juna – yli tuhannen vuoden mittainen kaari saa Rislakin miettimään:

– Mitä Lukkarinmäen sisältä löytyy, jos sen läpi aletaan louhia ja kaivaa väylää oikoradalle?

Lukkarinmäen yli kulkeva Uskelankirkkotie on osa historiallista Kuninkaantietä, joka tunnetaan myös Suurena Rantatienä.

Vanha postireitti alkoi Norjan Bergenistä ja päättyi Pietariin. Se kulki Norjan ja Ruotsin läpi, Itämeren yli Tukholmasta Turkuun ja jatkui halki eteläisen Suomen.

Kuninkaantietä on kuljettu Lukkarinmäen yli ainakin 700 vuotta. Vielä parisataa vuotta sitten mäki oli enimmäkseen peltoa ja laidunta.

Museovirasto pitää mäen yli kulkevaa tietä ja Vähäjoen ylittävää Vähäsiltaa Lukkarinmäen valtakunnallisesti merkittävinä rakennettuina kulttuuriympäristöinä.

Seppä Ruususen tontin löydöt kertovat Museoviraston mukaan mahdollisesta rautakautisesta kalmistosta, uhripaikasta tai kätköstä.

Arkeologi Sanna-Kaisa Saunaluoma Turun maakuntamuseosta arvioi, että mahdollisen radan rakentamisen aikana tuskin löytyy mitään mainittavaa.

– Arkeologisessa mielessä mäki on menetetty, sillä sen on niin tiivisti rakennettu, hän arvioi.