Muuttuuko rokotusjärjestys? Hallitus kokoontuu jälleen koronaneuvotteluun

Hallitus kokoontuu iltapäivällä tuoreimpaan koronaneuvonpitoonsa Helsingin Säätytaloon.

Valtioneuvoston kanslian mukaan neuvotteluissa käsitellään muun muassa rokotusasioita. Julkisuudessa on keskusteltu ahkerasti siitä, tulisiko koronarokotteita painottaa Suomessa pahimmille epidemia-alueille.

Pääministeri Sanna Marin (sd.) kertoi viime viikolla, että sosiaali- ja terveysministeriö sekä sen alainen Terveyden ja hyvinvoinnin laitos valmistelevat mallia, jolla rokotteiden jakelua voitaisiin painottaa pahimmille epidemia-alueille sen jälkeen, kun riskiryhmät on rokotettu.

Kansallinen rokotusasiantuntijaryhmä KRAR oli tätä ennen suositellut lääketieteellisin ja epidemiologisin perustein, että koronarokotteiden jakelussa huomioitaisiin väestön määrän lisäksi epidemian tilanne eri alueilla.

Lisäksi hallitus käsittelee ilmoituksen mukaan ajankohtaista epidemiatilannetta sekä valmistelee niin sanottua exit-suunnitelmaa eli Suomen tietä ulos koronakriisistä. Pääministeri Marinin mukaan kyseinen tiekartta on tulossa laajempaan keskusteluun pääsiäisen jälkeen.

Ilkka Hemmilä

STT