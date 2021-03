Myanmarin protesteissa jälleen kuolonuhreja

Eri puolilla Myanmaria on jälleen osoitettu mieltä maata hallitsevaa sotilasjunttaa vastaan. Silminnäkijät kertovat, että turvallisuusjoukot ovat surmanneet protesteissa toistakymmentä mielenosoittajaa.

Helmikuista vallankaappausta vastustavien protestien väkivaltaisessa tukahduttamisessa on kuollut jo yli 300 ihmistä.

Maan armeija on tänään viettänyt vuotuista juhlapäiväänsä ja järjestänyt näyttävän paraatin pääkaupungissa Naypyidawissa. Maata hallitsevaa sotilasjunttaa johtava kenraali Min Aung Hlaing puolusti juhlinnan yhteydessä jälleen armeijan vallankaappausta ja lupasi juntan luopuvan vallasta uusien vaalien jälkeen,

STT

