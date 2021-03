Myanmarin protesteissa kuollut jo yli 500 siviiliä alle kahdessa kuukaudessa

Myanmarissa on kuollut helmi-maaliskuussa jo yli 500 ihmistä sotilasvallan vastaisten mielenosoitusten tukahduttamisessa, kertoo tarkkailujärjestö AAPP.

Järjestö on vahvistanut 510 siviilin kuolleen mielenosoituksissa, mutta arvioi todellisen uhriluvun olevan suurempi.

Sotilasjuntta kaappasi vallan Myanmarissa helmikuun alussa, ja se on koventanut otteitaan mielenosoittajia vastaan. Viime viikonloppuna asevoimat surmasi yli 100 mielenosoittajaa ja sai osakseen yhä tiukkasanaisempaa kansainvälistä paheksuntaa.

YK:n pääsihteeri Antonio Guterres sanoi maanantaina väkivallan olevan mahdotonta hyväksyä ja vaati yhtenäistä kansainvälistä rintamaa Myanmarin juntan painostamiseksi. YK:n turvallisuusneuvosto kokoustaa Myanmarista keskiviikkona. Yhdysvallat laittoi jäihin kauppasopimuksensa Myanmarin kanssa viikonlopun väkivallan seurauksena.

Sotilasvallan vastaiset mielenosoitukset ovat verenvuodatuksesta huolimatta jatkuneet päivittäisinä. Tiistaina mielenosoittajat tyhjensivät roskapusseja kaduille maan suurimmassa kaupungissa Yangonissa.

Myanmarin tilanteen on pelätty kiihtyvän jopa sisällissodaksi, sillä maassa on paljon aseellisia kapinallisryhmiä. Niistä kolme julkaisi yhteisen lausunnon, jossa ne kertoivat ryhtyvänsä taisteluun sotilasvaltaa vastaan, jos mielenosoittajien surmaaminen ei lopu.

STT

Kuvat: