Myös Somero keskeyttää riskiryhmien rokotukset – yli 75-vuotiaille soitetaan rokotusaikoja ensi viikosta alkaen

Myös Somerolla aloitetaan yli 75-vuotiaiden koronarokotukset AstraZeneca-rokotteella. Päätös on THL:n ohjeiden mukainen. Samalla riskiryhmäläisten rokotukset keskeytetään.

75–79-vuotiaille aletaan antaa rokotusaikoja ensi viikolla.

– Soitamme itse täältä päin rokotettaville, eli kannattaa vain odotella rauhassa puhelua, vastaava terveydenhoitaja Kati Tuomisto-Lundberg kertoo.

Rokotusaikoja annetaan tänä vuonna 75 vuotta täyttäville ja sitä vanhemmille, heidän omaishoitajilleen sekä samassa taloudessa asuville 70 vuotta täyttäneille.

Somerolla on rokotettu viime päivinä koronatartunnan osalta vaikeimpaan riskiryhmään kuuluvia kuntalaisia. Riskiryhmäläisille jo annetut rokotusajat pysyvät voimassa.

– Vaikeimman riskiryhmän osalta rokotustilanne on Somerolla melko hyvä, sillä lähes kaikki ykkösryhmäläiset on jo rokotettu. Ajanvaraukseen tulee soittoja enää hyvin vähän, Someron terveyskeskuksen johtava lääkäri Arja Lukka huomauttaa.

Somerolla oltiin jo varauduttu aloittamaan kakkosryhmään kuuluvien riskiryhmien rokotukset, mutta ne siirtyvät toistaiseksi.

Terveydenhuollon henkilökunnan tilanne on Somerolla rokotusten osalta hyvä. Koronaan liittyvää työtä tekevä henkilöstö on rokotettu. Myös vanhustenhoidon puolella vuodeosaston sekä palvelutalojen henkilökunta ja asukkaat ovat saaneet rokotukset.