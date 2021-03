Naton ulkoministerit koolla Brysselissä, mutta päätöstä Afganistan-operaation tulevaisuudesta tuskin syntyy

Ulkoministeri Antony Blinken vakuuttaa Yhdysvaltojen kuuntelevan liittolaisiaan, kun päätös Afganistan-operaation tulevaisuudesta tehdään. Operaation näkymät ovat yksi keskeisimmistä ilmassa olevista kysymyksistä, kun sotilasliitto Naton ulkoministerit tapaavat toisensa Brysselissä.

Blinken osallistuu sotilasliiton kokoukseen ensimmäistä kertaa tuoreessa ministeriroolissaan. Hän lupasi valottaa kollegoilleen Yhdysvaltojen ajatuksenkulkua Afganistan-operaation tulevaisuudesta.

– Mutta ehkä sitäkin tärkeämpää, olen täällä kuuntelemassa ja konsultoimassa, koska niin liittolaiset toimivat, Blinken sanoi tiedotustilaisuudessa ennen kokouksen alkua.

Yhdysvallat on aiemmin sopinut Taleban-liikkeen kanssa, että sen joukot vetäytyisivät Afganistanista vappuun mennessä. Päätöstä Nato-joukkojen vetäytymisestä ei ole vielä tehty, eikä sitä odoteta syntyväksi tälläkään viikolla.

Blinken korosti Nato-liittolaisten yhteistyön merkitystä Afganistanin-operaatiossa, ja että Yhdysvallat tekee aikanaan päätöksen tietoisena Nato-liittolaistensa näkemyksistä.

Trump vähensi joukkojen määrää Afganistanissa

Paineet vetäytyä kahden vuosikymmenen mittaiseksi venyneestä operaatiosta ovat korkealla, mutta presidentti Joe Biden on arvioinut, että vappuun asetetun takarajan toteuttaminen on vaikeaa.

Presidentti Donald Trumpin kauden loppupuolella amerikkalaisjoukkojen määrä Afganistanissa vähennettiin 2 500 sotilaaseen, mikä on alhaisin määrä sitten vuoden 2001.

Muita kansainvälisiä joukkoja Afganistanissa on noin 7 000. Nato-johtoisessa operaatiossa on tällä hetkellä mukana 20 suomalaista sotilasta.

Suomi ja Ruotsi mukana puhumassa Venäjästä

Kaksipäiväisessä ulkoministerikokouksessa puhutaan operaatioiden lisäksi alueellisesta turvallisuudesta ja Naton suhteesta Venäjään.

Huomenna käytävään Venäjä-keskusteluun osallistuvat myös Suomi ja Ruotsi, jotka ovat Naton kumppanimaita. Suomen näkemyksen kokouksessa esittelee ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr.).

Haavisto kertoi maanantaina, että Suomi aikoo pitää esillä esimerkiksi ulkomaiset tarkkailulennot mahdollistavan Open Skies -sopimuksen tärkeyttä. Yhdysvallat ilmoitti Trumpin kaudella vetäytyvänsä sopimuksesta, eikä paluuilmoitusta ole vielä tullut.

Haavisto aikoo nostaa puheenvuorossaan esiin myös arktista näkökulmaa Venäjä-suhteeseen ja yhteistyön mahdollisuuksia esimerkiksi ilmastonmuutoksen vaikutusten torjunnassa pohjoisilla alueilla.

Blinken aikoo puhua myös kaasuputkihankkeesta

Blinken korosti Naton tärkeyttä Yhdysvalloille ja toisti presidentti Bidenin hallinnon halun vahvistaa Yhdysvaltojen kansainvälisiä kumppanuuksia. Blinken tapaa Brysselin-vierailunsa aikana myös esimerkiksi EU-komission puheenjohtajan Ursula von der Leyenin.

Blinken käy myös kahdenvälisiä keskusteluja ulkoministerikollegojensa kanssa. Hän sanoi ottavansa esille Saksan Heiko Maasin kanssa Nord Stream 2 -kaasuputkihankkeen.

Yhdysvallat on vastustanut Venäjältä Saksaan kulkevaan kaasuputkea ja uhannut hankkeeseen osallistuvia yhtiöitä pakotteilla.

Heta Hassinen

STT

