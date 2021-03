Kittilän laskutusjutussa tuomio neljälle kunnan johtoon kuuluneelle – seitsemän syytteet hylättiin

Kittilän kunnan niin sanotussa laskutusjutussa on tuomittu neljä kunnan johtoon kuulunutta miestä. Oikeuden mukaan kyse oli oikeudellisten neuvojen tilaamisesta ilman kunnan päätöstä vuosina 2013-2015.

Tuomion petoksen yrityksestä ja virkavelvollisuuden rikkomisesta saivat silloinen kunnanhallituksen puheenjohtaja Timo Kurula, kunnanhallituksen varapuheenjohtaja Aki Maunula ja kunnanvaltuuston varapuheenjohtaja Markku Mäkitalo. Kurula tuomittiin lisäksi virka-aseman väärinkäyttämisestä.

Virka-aseman väärinkäyttämisestä tuomittiin myös kunnanjohtajan sijaisena toiminut Kyösti Tornberg.

Seitsemän muun syytetyn syytteet hylättiin. Kaikki syytetyt kiistivät syytteet.

Korjattu aiempaa uutista klo 15.05: Poistettu maininta törkeän petoksen yrityksestä. Tuomioon on kirjoitettu kyseinen asia kahdella eri tavalla. Uutista päivitetään, kun käräjäoikeus vahvistaa, mikä on oikea rikosnimike.

Päivitetty aiemmin korjattua kohtaa kello 15.35: Tuomiolauselmassa puhuttiin törkeän petoksen yrityksestä, mutta muualla tuomiossa perusmuotoisesta. STT sai käräjäoikeudelta vahvistuksen, että oikea rikosnimike on petoksen yritys.

