Neste valitsi Rotterdamin uuden jalostamon sijaintipaikaksi – Porvoo jäi nuolemaan näppejään

Neste on valinnut Rotterdamin seuraavan uusiutuvien tuotteiden jalostamon sijaintipaikaksi. Porvoo kilpaili Hollannissa sijaitsevan Rotterdamin kanssa sijaintipaikasta.

– Perusteellisten tutkimusten ja laskelmien perusteella investoinnin kokonaiskustannukset ovat huomattavasti pienemmät Rotterdamissa. Päätöksemme perustuu tulevaisuuden kilpailukykymme varmistamiseen ja uusiutuvien tuotteiden kasvustrategiamme toteuttamiseen, kertoo Nesteen toimitusjohtaja Peter Vanacker tiedotteessa.

Nesteen mukaan kustannuseroon vaikuttavat päätekijät ovat logistiikkakustannukset, paikkakohtaiset rakennuskustannukset ja vähähiilisen vedyn saatavuus. Lisäksi Porvoon jalostamoalue on monimutkaisempi, mikä johtaa korkeampaan toteutusriskiin ja pidempään rakennusaikatauluun.

”Kustannusero on merkittävä”

Nesteen Renewable Platform -yksikön johtaja Matti Lehmus ei kerro tarkemmin, miten suuret erot rakennus- ja muissa kustannuksissa johtivat siihen, että jalostamoa suunnitellaan rakennettavaksi Rotterdamiin eikä Porvooseen.

– Emme ole avanneet tarkkoja yksityiskohtia, mutta kustannusero on merkittävä, Lehmus sanoo STT:lle.

Rotterdamin valintaa puoltaa Lehmuksen mukaan kustannuseron lisäksi se, että siellä uusi jalostamo on lähellä uusia markkinoita. Suunnitellussa jalostamossa on määrä valmistaa uusiutuvan dieselin lisäksi myös uusiutuvaa lentopolttoainetta sekä raaka-aineita uusiutuville polymeereille ja kemikaaleille.

– Keski-Euroopassa on runsaasti kemianteollisuutta, ja Rotterdamin lähellä on useita merkittäviä lentokenttiä, Lehmus toteaa.

Myös raaka-ainelähteet ovat Rotterdamissa lähellä.

”Päätökseen oli kuitenkin selkeät syyt”

Elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk.) kertoo Nesteen päätöksen olevan tietysti pettymys, kun iso investointi menee ohi.

– Päätökseen oli kuitenkin selkeät syyt, joihin me emme pysty puuttumaan. Se tietyllä tavalla helpottaa tuskaa, Lintilä kertoi STT:lle.

Lintilän mukaan Nesteen ratkaisu perustuu puhtaasti kustannuseroihin. Suomi kävi omalta puoleltaan kaikki läpi, jolla olisi pystytty kuromaan umpeen kustannuseroa.

Neste kertoo pyrkivänsä luomaan valmiuden hallituksen lopulliseen investointipäätökseen tämän vuoden loppupuolella tai vuoden 2022 alussa.

– Arvostan avointa vuoropuhelua viranomaisten kanssa sekä Suomessa että Alankomaissa koko selvitysvaiheen ajan. Lähestymistapa on ollut rakentava etsiessämme parhaita ratkaisuja tulevaisuuden kasvumme mahdollistamiseksi, toimitusjohtaja Vanacker sanoo tiedotteessa.

Rakentamaan ehkä jo ensi vuonna

Investoinnin on arvioitu olevan suuruudeltaan noin 1,5 miljardia euroa. Arvio pohjautuu Lehmuksen mukaan siihen, että Nesteen Singaporen tuotantolaitoksen suunnilleen samansuuruisen laajennuksen kustannusarvio on 1,5 miljardia. Singaporen laajennus tuo noin 1,3 miljoonaa tonnia lisää vuosittaista kapasiteettia uusiutuvan dieselin ja uusiutuvan lentopolttoaineen valmistukseen.

– Tarkat investointikustannukset Rotterdamissa selviävät myöhemmin. Seuraava vaihe hankkeessa on tarkempi suunnittelu, sanoo Lehmus.

Nesteen tavoitteena on nyt siis se, että investointipäätös Rotterdamin jalostamosta voitaisiin tehdä tämän vuoden lopulla tai ensi vuoden alkupuolella.

– Mikäli päätös tehdään, niin tyypillisesti rakentaminen alkaa hyvin pian sen jälkeen. Tavoite on, että tuotanto voisi käynnistyä vuoden 2025 aikana, sanoo Lehmus.

Nesteellä on jo uusiutuvia polttoaineita tuottavat jalostamot Porvoon Kilpilahdessa, Rotterdamissa ja Singaporessa. Yhtiö jalostaa jätteitä, tähteitä ja muita raaka-aineita uusiutuvaksi dieseliksi ja lentopolttoaineiksi sekä muovien ja muiden materiaalien raaka-aineiksi.

Nesteen liikevaihto oli viime vuonna 11,8 miljardia euroa. 94 prosenttia vertailukelpoisesta liikevoitosta tuli uusiutuvista tuotteista.

Neste laajensi jo esikäsittelykapasiteettiaan Rotterdamissa

Viitteitä Nesteen aikeista tuli jo viime vuoden lopulla, kun yhtiö sopi ostavansa Rotterdamissa toimivan Bunge Loders Croklaan -yhtiön esikäsittelyjalostamon.

Bungen jalostamo nopeuttaa Nesteen uusiutuvan raaka-aineen esikäsittelykapasiteetin kasvattamista, mikä Vanackerin mukaan on tärkeä ajuri jäte- ja tähderaaka-aineiden määrän sekä raaka-ainejoustavuuden lisäämiselle.

Laitos sijaitsee Nesteen olemassa olevan biojalostamon vieressä, ja se koostuu esikäsittelylaitoksesta, säiliöalueesta ja laitureista. Laitoksella on myös putkilinjayhteys Nesteen jalostamon alueelle.

Porvoon kaupunki pitää päätöstä ikävänä

Porvoon kaupunginjohtaja Jukka-Pekka Ujula muistuttaa tiedotteessa, että Neste aikoo investoida Suomeen merkittävästi huolimatta päätöksestä sijoittaa uusi jalostamo Rotterdamiin.

– Päätös on tietysti ikävä, mutta Kilpilahden alue kehittyy parhaillaan joka tapauksessa vahvasti maailmanluokan bio- ja kiertotalouskeskittymäksi, Ujula sanoo.

Hänen mukaansa Kilpilahdessa sijaitsee Pohjoismaiden suurin öljynjalostuksen ja petrokemian klusteri. Alueella toimii tällä hetkellä kymmeniä yrityksiä, ja siellä on tuhansia työpaikkoja. Neste on alueen suurin toimija, mutta alueella on myös muita suuria kiertotalousyrityksiä.

Rotterdam esillä myös UPM:n jalostamohankkeessa

Rotterdam on esillä myös metsäyhtiö UPM:n seuraavan sukupolven biopolttoaineita valmistavan jalostamon sijaintivaihtoehtona. Toinen vaihtoehto on Kotka. Tällä hetkellä UPM:llä on vastaava jalostamo Lappeenrannassa.

Lintilän mukaan Nesteen ratkaisusta ei voi vetää minkäänlaisia johtopäätöksiä UPM:n hankkeen suhteen, sillä hankkeet ovat täysin erilaisia.

Antti Autio, Elina Korkee

STT

