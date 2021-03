Nettipetokset, huumerattijuopumukset ja rajut ylinopeudet lisääntyivät huomattavasti koronavuonna 2020

Koronavuosi 2020 kasvatti huomattavasti poliisin tietoon tulleiden verkkopetosten, huumerattijuopumusten ja todella kovien ylinopeuksien määriä, poliisin Pysähdy!-kampanjasta kerrotaan.

Sallitun nopeuden yli 50 kilometrin tuntivauhdilla ylittäneet ylinopeudet kasvoivat noin 40 prosentilla. Osasyynä tähän on poliisin mukaan liikennemäärien merkittävä vähentyminen koronaepidemian vuoksi.

– Tämä aiheutti haasteita poliisille, koska teillä oli enemmän tilaa. Osa erityisesti nuorista, eli alle 25-vuotiaista mieskuljettajista, käyttäytyi liikenteessä hengenvaarallisesti, poliisiylitarkastaja Hannu Kautto Poliisihallituksesta sanoo tiedotteessa.

Suurta kasvua oli myös huumerattijuopumuksissa, joiden määrä kasvoi noin kolmanneksella vuoteen 2019 verrattuna.

Kaikentyyppiset rattijuopumukset lisääntyivät kaikkiaan kymmenellä prosentilla huolimatta siitä, että poliisi luopui isoista puhallusratsioista koronaepidemian vuoksi. Yhteensä päihteiden vaikutuksen alla ajamisesta jäi kiinni yli 20 000 kuljettajaa, mikä on noin kaksituhatta enemmän kuin edellisenä vuonna.

– Suunta on huolestuttava, ja yhtenä vuoden 2021 liikennevalvonnan painopistealueena ovatkin törkeät liikenneturvallisuuden vaarantamiset ja rattijuopumukset, Kautto sanoo.

Hän kehottaa läheisiä ja ystäviä kiinnittämään huomiota siihen, kenen kyytiin nuori lähtee.

– Viikonloppu, päihtyneet kaverit kyydissä sekä kokematon ja kaverien painostukselle altis nuori kuljettaja on riskeille altis yhdistelmä. Keskustele näistä asioista lapsesi kanssa, olipa hän kuski tai kyydittävä, Kautto muistuttaa.

Ikäihmisiä vaikea tavoittaa petosvaroituksilla

Verkkoa hyödyntävien petosten määrä kasvoi noin 30 prosentilla. Poliisitarkastaja Tuomas Pöyhösen mukaan nettipetosten tekotavat ovat kehittyneet, ja niitä pyritään naamioimaan laillisen toiminnan kaltaiseksi esimerkiksi luomalla suomenkielisiä aidonnäköisiä verkkosivuja. Yhteydenottoja tehdään suomeksi suomalaisista puhelinnumeroista.

Pöyhönen kertoo tiedotteessa myös, että etenkin vanhempaa väkeä on vaikea tavoittaa niin, että heitä voitaisiin varoittaa petoksista.

– Onkin tärkeää, että eri tahot tekevät yhteistyötä keskenään. Lisäksi meistä jokaisen olisi kannettava huolta läheisistään ja tuntemistaan ikäihmisistä ja kertoa heille nykypäivän rikollisten tekotavoista ja vaaranpaikoista, joissa voi joutua huijatuksi, hän sanoo.

Tapio Pellinen

STT