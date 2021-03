Nikula tahditti VaLePan neljänteen peräkkäiseen mestaruuteen

Hakkuri Aaro Nikula jatkoi tiistaina siitä, mihin lauantaina jäi, ja johti VaLePan neljännen peräkkäisen kerran lentopallon Mestaruusliigan kultajuhliin.

Kolmatta kauttaan liigassa pelaava Savo Volley ei löytänyt Pielavedellä lääkkeitä VaLePan monipuolisen hyökkäyksen pysäyttämiseen, ja vieraat voittivat ottelun 3-0 (25-13, 25-21, 25-20).

Nikula kokosi 20 pistettä ja oli parhaimmillaan jokaisen erän ratkaisuhetkillä. Suotta ei päävalmentaja Janne Kangaskokko hehkuttanut nuorta 211-senttistä lahjakkuutta.

– Aaro hyökkäsi alussa tehokkaasti ja toisessa erässä torjui pari kertaa Antti Siltalan, kun olimme tappiolla. Hän on hyvin monipuolinen pelaaja, Kangaskokko sanoi.

Mestaruus oli Kangaskokolle ensimmäinen päävalmentajana. Jatkosopimuksen luulisi tulevan.

– Juhlitaan nyt ainakin tämä ilta, mutta sitten neuvotellaan. Haluan jatkaa täällä tätä työtä, Kangaskokko sanoi.

Kausi oli täydellinen, cupin voitto tuli tammikuussa. Epävarmoja hetkiäkin oli.

– Kun sarja oli tauolla, niin tietty epävarmuus jatkosta haittasi. Se oli kriittinen vaihe kautta. Mutta joukkue jaksoi harjoitella hyvin ja varmaan se näkyi kauden lopussa, Kangaskokko sanoi.

Hyvä kausi, mutta se viimeinen peli…

Hopeajoukkue Savo Volleyn manageri Timo Perälä korosti seuran reagoineen koronapandemian tuomiin ongelmiin ajoissa.

– Tilanne on koko ajan ollut hallinnassa. Toiminta sopeutettiin pienentyneisiin tuloihin, Perälä sanoi.

Päävalmentaja Timo Tolvasella on sopimus ensi kaudesta, pelaajista sellainen on Olli-Pekka Ojansivulla, 14 pistettä tiistaina tehneellä Mikko Räsäsellä ja Olli Saarenmaalla. Apuvalmentaja Pekka Seppäsellä on optio.

– Sinänsä hyvä kausi ja tuli ensimmäinen mitali, mutta kyllä tästä viimeisestä pelistä jäi paska maku. Valmentaja on epäonnistunut, jos kukaan ei pelaa normaalitasollaan, Tolvanen sanoi.

Savo Volley näytti kuitenkin runkosarjan ykköspaikalla palauttaneensa Savon Suomen lentopallokartalle.

– Varmoja lähtijöitä ei ole, ja uskon meidän kiinnostavan seurana kaikkia nykyisiä pelaajia, manageri Perälä lisäsi.

VaLePan manageri Hanna Arve-Talvitie sanoi kahdella pelaajalla olevan sopimus ennestään.

– Pelaajista sopimus on Eskolla ja Risto Ruoholalla. Toki usealla avainpelaajalla on optio, rakennamme rauhassa joukkuetta, Arve-Talvitie sanoi.

Kokeneelle Anssi Vesaselle mestaruus oli seitsemäs, ja hän nousi jakamaan toista sijaa mestaruuksissa yhdessä Pieksämäellä pelanneiden Jouko Juvosen, Jouni Parkkalin ja Matti Ratisen kanssa.

Jari Salokangas voitti yhdeksän mestaruutta vuosina 1991-2005, niistä kuusi tuli peräkkäin KuPS-Volleyssä 1991-96 sekä seitsemäs 2000, Pielaveden Sammossa hän juhli 2004 ja 2005.

Juha Aaltonen

STT

Kuvat: