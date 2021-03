Rokotteiden vientikiellot voivat vaarantaa koronarokotetuotannon, varoittaa Lääketeollisuus

Rokotteiden vientikiellot voivat vaarantaa kovalla työllä pystyyn laitetun koronarokotetuotannon, sanoo edunvalvonta- ja vaikuttajajärjestö Lääketeollisuus ry. Järjestön mukaan vientikieltojen laajentuessa kärsijöinä olisivat valtioiden ja rokotevalmistajien sijaan ennen kaikkea kansalaiset.

Koronarokotteisiin liittyviä vientikieltoja on jo säädetty muun muassa Intiassa, Lääketeollisuus kertoo. Lisäksi vientiä rajoittavia toimia on otettu käyttöön EU:ssa, Yhdysvalloissa ja hankintasopimuksen kautta tehtynä Britanniassa.

Vientikiellot eivät järjestön mukaan ainoastaan vaaranna rokotejakelua, vaan voivat aiheuttaa myös tuotantokatkoksia, jos raaka-aineiden saanti vaikeutuu niiden vuoksi.

Rokotteiden ja lääkkeiden valmistus perustuu järjestön mukaan globaaliin arvoketjuun. Tässä ketjussa yhden tuotteen valmistuksessa voi olla parisen sataa raaka-aine-elementtiä, jotka voivat tulla useasta maasta.

– Vientikieltojen tielle ryhdyttäessä on merkittävä riski, että ne myös laajenevat. On erittäin huolestuttavaa, jos rokotteiden vienti maasta ja maanosasta toiseen estyy valtioiden lyhytnäköisten ja kansallisesti itsekkäiden pyrkimysten seurauksena, järjestö painottaa tiedotteessaan.

Mediat: EU aikeissa rajoittaa rokotteiden vientiä

Muun muassa yhdysvaltalaislehti New York Times on kertonut, että EU kaavailee koronarokotteiden viennin rajoittamista. Lehden mukaan suunnitelmissa on, että vientiä rajoitettaisiin kuuden viikon ajaksi. Suunnitelma löytyy EU:n hätätilasäännöksiä koskevasta uudesta tekstiluonnoksesta, lehti kertoo.

Toteutuessaan EU:n alueella valmistettuja rokotteita koskevat rajoitukset leikkaisivat rokotteiden vientiä esimerkiksi Britanniaan ja muihin maihin. Syynä vientirajoitussuunnitelmaan ovat puutteellinen rokotetarjonta ja lääkeyhtiöiden toimitusvaikeudet unionin alueella.

New York Timesin mukaan luonnos on määrä julkistaa keskiviikkona. Lehti on saanut kahdelta EU-lähteeltä vahvistuksen näkemänsä luonnoksen sisällöstä.

EU on sallinut lääkeyhtiöiden viedä ainakin noin 40 miljoonaa unionin alueella valmistettua lääkeannosta muihin maihin helmi-maaliskuussa, lehti kertoo.

EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen uhkasi lauantaina lääkeyhtiö Astra Zenecaa viennin keskeyttämisellä, jos EU ei saa omia rokotetoimituksiaan ensin. Yhtiö on ilmoittanut isoista toimitusongelmista.

EU:n on mahdollista kieltää suunniteltu vienti, von der Leyen sanoi saksalaisen Funke-mediatalon haastattelussa.

Mahdollinen vientikielto voisi vaikuttaa Astra Zenecan ohella myös Pfizerin ja Modernan valmistamiin rokotteisiin, New York Times kertoo.

Italia esti viennin

EU:lla on jo käytössä rokotteiden viennin tarkkailumekanismi, jolla myös mahdollistetaan rokotetoimitusten pysäyttäminen unionin ulkopuolelle. Lähetys EU:n ulkopuolelle voidaan estää, jos rokotteita tarjoava yritys ei ole täyttänyt sopimusvelvoitteitaan unionissa.

Italia esti ensimmäisenä EU-maana mekanismin avulla rokotetoimituksen Australiaan maaliskuun alussa. Lähetyksessä oli yli 250 000 Astra Zenecan rokoteannosta, jotka olivat peräisin Italiassa sijaitsevasta rokotetehtaasta. Toimituksen estämistä perusteltiin muun muassa unionin ja Italian rokotepulalla ja rokotetoimitusten viivästymisellä alueella.

