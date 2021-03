Ohisalo rokotusjärjestyksestä: THL:lta tullut viime aikoina ristiriitaisia viestejä

Vihreiden puheenjohtaja, sisäministeri Maria Ohisalo sanoo, että Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta (THL) on tullut viime aikoina ristiriitaisia viestejä rokotusjärjestyksestä. Tämä asettaa Ohisalon mukaan poliitikot vaikeaan tilanteeseen.

– Kansallinen rokotusasiantuntijaryhmä KRAR on lausunut julkisuuteen oman mielipiteensä siitä, mitä pitäisi tehdä. Sen jälkeen THL:lta on tullut linjauksia, että eipä tämä vaikuttavuus nyt olekaan niin kovaa, ja sitten se, mitä olemme hallituksen neuvotteluissa kuulleet taustaksi, tämä ei ole ollut ihan johdonmukaista, Ohisalo sanoo.

Hän kaipaa sitä, että hallitukselle selvitetään tilannetta mahdollisimman juurta jaksaen.

Hallituksen on tarkoitus huomenna keskiviikkona käsitellä sitä, pitäisikö rokotteita painottaa pahimmille epidemia-alueille.

Ohisalo sanoi vihreiden ja toimittajien mediatapaamisessa, että hallituksen on saatava mahdollisimman selkeä kuva siitä, mitä THL, Kansallinen rokotusasiantuntijaryhmä KRAR ja sosiaali- ja terveysministeriö ajattelevat.

Ohisalo sanoo, että poliitikkojen täytyy olla parhaimman datan päällä ja että isoja ja vaikeita päätöksiä on tehtävä parhaalla tietopohjalla.

– Kukaan ei halua vaikeuttaa ihmisten elämää tai elinkeinotoimintaa, vaan käyttää sellaisia keinoja, jotka ovat tehokkaita taudin torjunnassa ja kuormittavat vähiten tätä yhteiskuntaa.

Vihreät haluaa ansiosidonnaisesta suhdanneriippuvaisen

Vihreät myös ehdottaa, että ansiosidonnaisesta työttömyysturvasta tehtäisiin suhdanneriippuvainen. Tämä tarkoittaisi sitä, että turva pitenisi, kun työtä on vähemmän tarjolla ja vastaavasti lyhenisi, kun alueella on runsaasti avoimia työpaikkoja täyttämättä.

– Tämä olisi työnhakijan kannalta reilu malli. Silloin on turha patistella, kun töitä vain ei ole saatavilla, Ohisalo sanoo.

Ohisalo ei kertonut mallin mahdollisista yksityiskohdista tarkemmin. Vihreillä ei myöskään ollut mallin kustannus- tai työllisyysvaikutuksia.

Vihreät lisäksi ehdottaa, että alle kaksivuotiaiden varhaiskasvatus olisi puolen vuoden ajan maksutonta. Se lisäisi Ohisalon mukaan työn kannattavuutta.

Ohisalo nosti esiin myös työperäisen maahanmuuton kestävyysvajeen korjaamisessa. Ohisalon mukaan toteuttamiskelpoinen tavoite olisi, että Suomeen saataisiin seuraavan vuosikymmenen aikana 80 000-100 000 työperäistä maahanmuuttajaa enemmän kuin nykyisten ennusteiden mukaan olisi tulossa.

Viivi Salminen

STT

Kuvat: