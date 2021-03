Oppositiopuolueet eivät vakuuttuneet illan istunnossa liikkumisrajoitusten välttämättömyydestä

Oppositiopuolueet eivät illan tapaamisessa hallituksen ja terveysviranomaisten kanssa tulleet vakuuttuneiksi liikkumisrajoitusten välttämättömyydestä. Hallitus esitteli puolueille Säätytalossa lakiluonnosta liikkumisrajoituksista asiantuntijoiden tilannekatsauksen lisäksi.

Kokoomuksen epäilyt kohdistuvat siihen, purisivatko liikkumisrajoitukset nimenomaan sisätiloissa tapahtuviin kontakteihin, joiden vähentämisen tarpeesta vallitsee laaja yksimielisyys.

– Ongelma on 20-40-vuotiaat ihmiset erityisesti muutamissa isoissa kaupungeissa. Siitä on yksimielisyys, että tämän ihmisryhmän fyysisiä kontakteja pitäisi pystyä vähentämään. Pitäisi pystyä tarkkarajaisesti katsomaan, syntyvätkö ne sisätiloissa, ovatko ne kauppakeskusten, kotibileiden, liikennevälineiden ongelma enemmän kuin ulkona koiran ulkoiluttamisen, sanoi eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kai Mykkänen.

Jos ongelma koskee sisätiloissa tapahtuvia kontakteja, kokoomus peräänkuuluttaa hänen mukaansa niihin tarkkarajaisesti kohdistuvaa sääntelyä.

– On mutkikkaampi tie rajoittaa liikkumista ja säätää siihen sitten lukuisia poikkeuksia, Mykkänen sanoi poistuessaan Säätytalosta.

”Poliisi voisi pysäyttää kadulla kenet vain”

Perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Ville Tavio sanoi pohtineensa, miksi liikkumisrajoituksista nyt puhutaan, kun ei ole vielä esitetty edes suosituksia pienemmistä kokoontumisrajoituksista.

– Isona ongelmana nostettiin ihmisten kyläily, kokoontumiset ja tapaamiset. Mietin, että suomalaiset ovat niin kuuliaista kansaa, että suosituksillakin voitaisiin päästä aika hyvin liikenteeseen.

Tavion mukaan täytyy myös miettiä, voiko kaikkea elämistä ja menemistä lähteä rajoittamaan, kun tärkeintä on suojata riskiryhmäläisiä. Perussuomalaisille liikkumisrajoitukset ovat liian kova keino ja perusoikeuksien rajoitus ennen suositusten kunnollista läpikäyntiä.

– Se käytännössä tarkoittaisi, että poliisi voisi pysäyttää kadulla kenet vaan ja tivata, mihin henkilö on menossa ja ikään kuin vaatia selitystä siitä, että henkilöllä on perusteltu syy liikkua.

Ei oikea aika, ei välttämätöntä

Kristillisdemokraattien eduskuntaryhmän puheenjohtaja Päivi Räsänen sanoi, että hänen käsityksensä mukaan ainakaan vielä ei olla välttämättömyyden rajalla siinä, että liikkumisrajoituksia tulisi ottaa käyttöön. Räsänen lähti Säätytalon informaatiotilaisuudesta sen ollessa kesken, mutta jatkoi osallistumista Teamsin välityksellä.

Liike Nytin Harry Harkimo sanoi, että hallituksen kaavailemista liikkumisrajoituksista tulisi ”rumaa jälkeä”. Hänen mukaansa oikea aika tällaiseen toimenpiteeseen ei ole nyt.

– Kaupat eivät voi pitää auki, kun ihmiset eivät saa käydä niissä. Miettikää itse, jos kaikki muut paitsi ruokakaupat ja posti ja muut menevät kiinni, koska niissä ei saa käydä. Pitää tarkkaan miettiä sitä, kannattaako ihmiset sulkea tuonne sisään ja onko nyt oikea aika.

Susanna Jääskeläinen

STT

Kuvat: