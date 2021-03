Osakesäästötili osaksi äitiyspakkausta? Työryhmä julkisti ehdotuksensa kotimaisen omistajuuden vahvistamiseksi

Kotimaisen omistajuuden vahvistamista pohtinut työryhmä on luovuttanut raporttinsa työ- ja elinkeinoministeri Mika Lintilälle.

Kansanedustaja Juha Sipilän (kesk.) vetämä työryhmä esittää yhteensä lähes 70 erilaista toimenpidettä.

– Jos ja kun me haluamme hyvinvointiyhteiskunnan säilyttää, niin talouskasvu on välttämättömyys. Meidän pitäisi päästä parin prosentin vauhtiin, ja nyt ennusteet ovat puolet siitä tarpeesta. Silloin meidän pitäisi isossa kuvassa saada sekä työn määrää eli työllisyysastetta lisättyä, tuottavuutta lisättyä ja sitten vientiteollisuuden kilpailukykyä, Sipilä taustoittaa työn lähtökohtia STT:lle.

Työryhmä haluaisi muun muassa selvittää mahdollisuutta liittää osakesäästötili osaksi äitiyspakkausta. Ehdotuksen mukaan Suomen valtio avaisi jokaiselle vastasyntyneelle Suomessa vakituisesti asuvalle ”lapsen osakesäästötilin”, jolle valtio lahjoittaisi 300 euroa. Varojen sijoittamisesta päättäisivät huoltajat, joille annettaisiin riippumatonta sijoitusmateriaalia äitiyspakkauksessa ja neuvolassa.

Sipilän mukaan ehdotusta voisi nimittää eräänlaiseksi bonusesitykseksi.

– Jokainen Suomessa syntynyt vauva saisi tilin ja koulussa esimerkiksi 15-vuotiaana opeteltaisiin, miten sijoittamista ja omistamista tehdään. Sitten täysikäisenä sen saisi hallintaan. Sillä tavalla saataisiin jollain aikavälillä jokainen suomalainen tähän mukaan, Sipilä visioi STT:lle.

Osakesäästötiliä kehitettävä

Ryhmä esittää myös osakesäästötilin enimmäismäärän nostoa 100 000 euroon nykyisestä 50 000:sta.

– Tämä olisi nopean tähtäimen toimenpide. Pidemmällä tähtäimellä toivomme, että tarkasteltaisiin avoimesti, tarvitaanko siinä rajaa ja voisiko siinä olla muitakin kuin pörssiosakkeita. Voisiko siellä olla vaikka naapurin Villen osakeyhtiön osakkeita eli myös listaamattomia yhtiöitä? Ruotsissa se on vähän avoimempi eri instrumenteille, Sipilä sanoo.

Ryhmän muihin ehdotuksiin kuuluu esimerkiksi Britanniasta mallia ottava, julkista rahaa sijoittava kanssasijoitusrahasto yrityksen startup-vaiheen rahoitukseen.

– Kun bisnesenkeli tekee rahoituskierroksen yritykseen, kanssasijoitusrahastosta voisi tehdä samansuuruisen, samanehtoisen sijoituksen, ja bisnesenkeli yhtiössä hallinnoisi molempia sijoituksia. Englannissa on tehty tällainen, ja se toimii hyvin, Sipilä sanoo.

Ryhmä esittää myös muun muassa Finnveran juniori- ja yrittäjälainojen selkeää nostoa.

Susanna Jääskeläinen

STT

