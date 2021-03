Osallistuva budjetointi käynnistyy Salossa – ehdotuksia voi tehdä 14. huhtikuuta asti

Osallistuvan budjetoinnin kokeilu käynnistyy Salossa tänään. Kaupungin talousarviossa kokeiluun on varattu 100 000 euroa. Summa on tarkoitus käyttää tänä vuonna asukkaiden ehdottamiin ja valitsemiin hyvinvointia edistäviin toimenpiteisiin kaupungin alueella.

Osallistuva budjetointi toteutetaan kaksiosaisena. Ensimmäisessä vaiheessa asukkaat ja yhteisöt voivat tehdä ehdotuksia kaupungin kirjaamon kautta, ja toisessa vaiheessa ehdotuksista äänestetään Otakantaa.fi-palvelussa.

Äänestäminen verkossa rajaa pois osan kaupunkilaisista, mutta koronan takia sen järjestäminen ei onnistu turvallisesti muulla tavoin, sanoo kaupungin viestintäpäällikkö Teija Järvelä.

Yhtä lailla koronan vuoksi ei voida järjestää esimerkiksi työpajoja, jotka kuuluvat osallistuvaan budjetointiin.

Ehdotukset voivat olla esimerkiksi yksittäisiä kunnostustoimenpiteitä tai hankintoja. Ne voivat myös olla alkusysäyksiä johonkin pidempiaikaiseen toimintaan. Ehdotukset voivat olla myös kaupungin ja eri toimijoiden yhteishankkeita.

– Salon on alueena laaja, ja katveeseen voi helposti jäädä asioita, joiden toteuttaminen ei ole välttämättä rahallisesti suuri juttu, sanoo Järvelä.

Ennen kuin ehdotukset tuodaan asukkaiden arvioitaviksi ja äänestykseen Otakantaa.fi-palvelussa, kaupunki varmistaa, että ehdotusten toteutukselle ei ole esteitä.

– Kyse voi olla siitä, että asia ei ole kaupungin toimivallassa tai esimerkiksi kaavoitus ei mahdollista ehdotuksen toteuttamista.

– Tarkoitus on kuitenkin myös pallotella asioita ehdottajien kanssa ja etsiä esteiden sijaan mahdollisuuksia, Järvelä korostaa.

Ehdotuksia voi lähettää kaupungin kirjaamoon joko sähköisesti tai postitse 14. huhtikuuta asti.

Ehdotukset tulevat asukkaiden arvioitaviksi ja äänestykseen 19. huhtikuuta, ja äänestysaikaa on vappuviikonloppuun 2. toukokuuta asti. Äänestettävistä ehdotuksista ja äänestyksen alkamisesta tiedotetaan erikseen, Järvelä lupaa.

– Tarkoitus on viedä voittaneet ehdotukset kerralla kaupunginhallitukselle, jotta vielä ennen kesälomia päästäisiin tekemään jotain.

Osallistuva budjetointi on ollut kuntalaissa vuodesta 2017, ja joissakin kunnissa sitä on jo toteutettu. Esimerkiksi Riihimäellä osallistuvaa budjetointia on käytetty jo kahdesti (SSS 24.1.). Siellä viime kierroksen suosituin esitys oli röntgenin hankkiminen kaupungin eläinlääkäriin.

Salon lailla osallistuvaa budjetointia kokeillaan tänä vuonna myös Kaarinassa. Turussa se otettiin käyttöön viime vuonna.

Osallistuva budjetointi