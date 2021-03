Pääministeri Marinin mukaan hallitus kuulee torstaina liikkumisrajoitusten valmistelutyöstä

Pääministeri Sanna Marinin (sd.) mukaan hallitus kuulee torstaina neuvottelussaan siitä valmistelutyöstä, jota tehdään liikkumisen rajoittamisesta. Hän ei kuitenkaan ennakoinut, että torstaina tehtäisiin päätöksiä uusista rajoitustoimista.

– Katsomme, että ovatko nykyiset rajoitustoimet riittäviä, vai onko tarpeen varautua ottamaan uusia rajoitustoimia käyttöön. En ennakoi, että huomenna (torstaina) tehtäisiin päätöksiä uusista rajoitustoimista, mutta hallitus tulee käsittelemään tätä kokonaisuutta, Marin sanoi keskiviikkona ennen hallituksen neuvotteluita.

Keskiviikon neuvottelussa hallitus käsitteli rokotteita ja kehysriihiasioita.

Marin painotti edelleen, että hallitus ei ole tehnyt päätöksiä liikkumisrajoituksista. Hän toisti sen olevan yksi vaihtoehto, jota valmistellaan tilanteen pahentumisen varalta.

– Tavoitteena on, että saamme tämänkin kokonaisuuden valmisteltua niin pitkälle kuin mahdollista. Jos tulee sellainen tilanne että meidän on välttämätöntä näihin toimiin ryhtyä, niin meillä olisi valmistelutyö tehtynä.

Hän ei avannut, millaisia yksityiskohtia valmistelussa on ollut liikkumisrajoituksista esillä. Hänen mukaansa keskustelua käydään muun muassa siitä, millä tavalla voisi liikkua luonnossa ja millä tavalla voisi missäkin palveluissa asioida.

– Tällä hetkellä on valtavasti spekulaatiota siitä, millaisia nämä rajoitustoimet olisivat. Varmasti tämä kansalaisia hämmentää, hän myönsi.

– Mikäli tulee tarve, että näihin toimiin ryhdytään, kaikkiin yksityiskohtaisiin kysymyksiin tietenkin pitää myös vastaukset olla valmiina, hän lisäsi.

Pääministeri sanoi uskovansa, että mikäli tilanne muodostuisi välttämättömäksi eli liikkumisrajoituksiin pitäisi ryhtyä, hallituksella on valmiutta toimia. Hän kuitenkin korosti, ettei kukaan halua, että toimiin jouduttaisiin.

Pöytälaatikossa muitakin valmiuslain luonnoksia

Marinin mukaan hallituksella on paljon muitakin pöytälaatikkoversioita ja valmiuslain asetusluonnoksia esimerkiksi kaikista niistä pykälistä, jotka olivat käytössä viime vuonna ja joita voidaan joutua jälleen myöhemmin ottamaan käyttöön. Niitä on valmisteltu viime vuoden puolelta lähtien.

Hänen mukaansa esimerkiksi terveydenhuollon henkilöstön lepoajoista ja ylityösäännöistä voitaisiin poiketa, mikäli tulisi sellainen tilanne, että terveydenhuolto olisi ylikuormittumassa pahasti.

– Meillä ei ole tällä hetkellä sellainen tilanne, että oltaisiin tehty päätös esimerkiksi näiden toimivaltuuksien käyttöönotosta, mutta en sulje mitään vaihtoehtoja pois. Kaikkiin sellaisiin toimiin on oltava valmius, jotka voivat olla välttämättömiä.

Marin kehotti suomalaisia välttämään myös pääsiäisenä kaikkea matkustamista, mikä ei ole välttämätöntä. Hän perusteli tätä sillä, että koronaviruksen brittimuunnos leviää nopeasti ja on mahdollisesti vaarallisempi kuin aiempi. Marinin mukaan myös Suomessa voi epidemiatilanne paheta, jos ihmiset eivät ole valppaita.

– Tämä tilanne pitää ottaa vakavasti ja tosissaan ja jokaisen kansalaisen on syytä omassa toiminnassaan tilanteen vakavuus huomioida, Marin sanoi mennessään hallituksen neuvotteluihin keskiviikkona.

Saarikolla loivempi kanta

Tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikko (kesk.) puhui loivemmin sanoin pääsiäisen matkailusta.

– Pääsiäisen osalta paljon ratkaisee se, mitä lähiviikkoina tapahtuu ja tietenkin se, millä tavoin sitä pääsiäismatkailua käytännössä toteuttaisi, hän sanoi.

Saarikko korosti, ettei hallituksen pöydässä ole keskusteltu sentyyppisistä rajoituksista, edes taustakeskusteluissa, jossa kokonainen maakunta rajattaisiin sulkuun samalla tavalla kuin viime keväänä tehtiin Uudenmaan osalta.

Sanna Nikula

STT

