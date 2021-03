Pääministeri Marin: Meillä on ollut haasteita rajan terveysturvallisuuden kanssa – vesitiivis malli vaatisi pitkää karanteenia

Kokoomus ja perussuomalaiset jatkoivat hallituksen kurmottamista rajojen koronakontrollista kyselytunnilla torstaina. Oppositiopuolueista ihmeteltiin, miten koronatestausta maan rajoilla ei ole saatu vuodessa kuntoon vaan raja vuotaa yhä.

– Myönnättekö, että Suomen virusrajakontrolli on ollut Euroopan löysimpiä? kysyi perussuomalaisten Riikka Purra.

Pääministeri Sanna Marin (sd.) myönsi, että vesitiivistä mallia ei ole onnistuttu löytämään.

– Meillä on ollut haasteita rajan terveysturvallisuuden kanssa, ja tähän on etsitty sellaista mallia, joka olisi mahdollisimman vesitiivis, hän sanoi.

Marin korosti, että jos halutaan raja täysin tiiviiksi, se ei onnistu yksittäisellä ennakkotestillä tai yksittäisellä Suomen päässä otettavalla testillä.

– Se vaatisi erittäin pitkän karanteenin. Tämä on ainoa väline, jolla me saisimme rajan vesitiiviiksi.

Marinin mukaan rajakontrolli on ollut yksi Euroopan tiukimmista koko pandemian ajan. Lisäksi liikenteen harjoittajat vaativat jo tällä hetkellä testitodistuksia ja Suomen rajoilla tehdään testejä.

– Ongelma on se, että aluehallintovirastot eivät ole käyttäneet sitä välinettä pakkotestauksen osalta heille, jotka ovat testistä kieltäytyneet, Marin sanoi.

Keskiviikkona Etelä-Suomen aluehallintovirasto määräsi rajoille pakolliset koronatestit torstaista alkaen.

Kokoomus ehdottaa koiria rajoille

Kokoomuksen Ben Zyskowicz viittasi sosiaali- ja terveysministeriön (STM) sivuilla julkaistuun tuoreeseen blogiin ja ihmetteli siinä esitettyä tulkintaa ulkomaalaisten ennakkotestaamisesta.

– Ollaanko STM:ssä todellakin sitä mieltä, että jokaisella ulkomaalaisella on jokin perusoikeudellinen oikeus saapua Suomeen ja että jos häneltä vaaditaan negatiivista testitulosta, se on joku perusoikeusrajoitus?

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd.) sanoi, että perusoikeudellinen tulkinta saisi hänenkin mielestä olla näissä asioissa hieman löysempi. Jos virusta päätyy matkustajien mukana maahan, se eittämättä rajoittaa Suomessa asuvien perusoikeuksia, hän tuumasi.

– STM:n sivuille julkaistu blogi kertoo oivallisesti siitä, kuinka vaikeaa tämä ennakkotodistuksen säätäminen lainsäädäntöön on ollut, Kiuru totesi.

Kiuru on kertonut aiemmin, että STM aikoo valmistella ennakollisiin koronatodistuksiin perustuvan maahantulomallin. Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta edellytti tätä lausumassaan viime viikolla.

Kokoomus toi esiin myös muunlaisia keinoja koronapositiivisten tunnistamiseksi rajanylityspaikoissa, kuten koronakoirat. Kiuru sanoi suhtautuvansa myönteisesti ajatukseen niiden käytöstä, mutta vielä ei ole täyttä varmuutta esimerkiksi siitä, pystyvätkö koirat varmasti tunnistamaan viruksen tartunnan saaneesta ihmisestä.

Saila Kiuttu

STT

Kuvat: