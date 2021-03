Padel ei tappanutkaan squashia – ”Mitä useammin ihminen lyö palloa millä tahansa mailalla, sitä paremmin kaikki mailapelit voivat”

2020-luvun hittilajin padelin uskottiin syövän muiden mailapelien, varsinkin 1990-luvun hittilajin squashin, suosiota Suomessa.

Toisin on kuitenkin käynyt.

Suomen Squashliiton alkuvuodesta tekemän kyselytutkimuksen mukaan koronavuonna 2020 kolmannes maan squashhalleista kertoi liikevaihdon kasvaneen ja vain kolmannes kertoi liikevaihdon laskusta, vaikka hallit olivat viime keväänä jopa 10 viikkoa suljettuna rajoitustoimien vuoksi.

Pidemmällä aikavälillä tarkasteltuna 45 prosenttia halleista kasvatti liikevaihtoaan kolmena vuonna ennen korona-aikaa ja vain 15 prosenttia halleista kertoi liikevaihdon laskeneen eli pelaamisen vähentyneen.

– Yleisesti kasvavia segmenttejä meillä ovat viime vuosina olleet naiset sekä nuoret aikuiset. Useat hallit raportoivat uusista lajin kokeilijoista ja peliporukoista, jotka ovat löytäneet lajin. Korona-aikana junioreiden määrä on pysynyt seuroissa jokseenkin ennallaan, mikä on meille tietynlainen torjuntavoitto, Squashliiton toiminnanjohtaja Mika Monto kertoo liiton tiedotteessa.

Turkulaisen Manhattan Sport Centerin toimitusjohtaja Olli Marjamäki on Monton kanssa samoilla linjoilla.

– Meidän neljällä squashkentällä on parin viime vuoden aikana näkynyt paljon uusia kasvoja. Meille squash on siinäkin mielessä hyvä, että sen neliötuotto on parempi kuin sulkapallossa ja selvästi parempi kuin tenniksessä. Harkitsemme kenttämäärän lisäämistä seuraavan viiden vuoden aikana, Marjamäki kertoo.

Monto näkeekin padelbuumin pelkästään positiivisena.

– Minulta on useasti kysytty, että tappaako padel squashin. Olen sanonut alusta asti, että padel ei ole meille uhka, vaan päinvastoin. Mitä useammin ihminen lyö palloa millä tahansa mailalla, sitä paremmin kaikki mailapelit voivat.

– On ollut hienoa seurata padelin kasvua ja lukuisat aikanaan squashia pelanneet ovat löytäneet lajin. Tätä kautta monille on tullut ajatus kokeilla jälleen fyysisesti vaativampaa squashia, jossa hiki lentää enemmän ja kalorit kuluvat tehokkaammin, Monto kertoo liiton tiedotteessa.

Suomessa on yhteensä 140 squashkenttää 58 eri toimipaikassa.

Padelkenttiä oli Padelliiton laskurin mukaan maaliskuun puolivälissä 277. Padelliitto arvioi kenttien määrän kasvavan joulukuuhun mennessä peräti 560:een.